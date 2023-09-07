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Песков: журналисты из недружественных стран не аккредитованы на ВЭФ

Ведомости

СМИ из недружественных стран не аккредитованы на Восточный экономический форум (ВЭФ). Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, журналистов из недружественных стран так же, как и на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), не аккредитовывали в этом году», – ответил он на вопрос ТАСС.

Журналисты из недружественных стран не получили аккредитацию и на ПМЭФ, который проходил в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. Песков тогда заявил, что в дальнейшем решение о допуске иностранных изданий будет зависеть от того, «как они будут себя вести». «Business as usual больше не будет. Мы будем готовы их принимать, но такого отношения к нашим журналистам за границей не потерпим», – подчеркнул он.

В этом году ВЭФ пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке. 12 сентября в пленарном заседании ВЭФ примет участие президент РФ Владимир Путин. По словам Пескова, ожидается «интересное обсуждение».

Ранее источники «Ведомостей» сообщили, что Путин может посетить Дальний Восток в дни проведения ВЭФ. Предполагается, что помимо участия в пленарной сессии у главы государства запланированы и иные мероприятия, в том числе деловые встречи. Собеседник «Ведомостей» не уточнил, планирует ли Путин встретиться с иностранными руководителями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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