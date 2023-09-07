Песков: журналисты из недружественных стран не аккредитованы на ВЭФ
СМИ из недружественных стран не аккредитованы на Восточный экономический форум (ВЭФ). Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты из недружественных стран не получили аккредитацию и на ПМЭФ, который проходил в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. Песков тогда заявил, что в дальнейшем решение о допуске иностранных изданий будет зависеть от того, «как они будут себя вести». «Business as usual больше не будет. Мы будем готовы их принимать, но такого отношения к нашим журналистам за границей не потерпим», – подчеркнул он.
Ранее источники «Ведомостей» сообщили, что Путин может посетить Дальний Восток в дни проведения ВЭФ. Предполагается, что помимо участия в пленарной сессии у главы государства запланированы и иные мероприятия, в том числе деловые встречи. Собеседник «Ведомостей» не уточнил, планирует ли Путин встретиться с иностранными руководителями.