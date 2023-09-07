Песков: журналисты из недружественных стран не аккредитованы на ВЭФ

Журналисты из недружественных стран не получили аккредитацию и на ПМЭФ, который проходил в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. Песков тогда заявил, что в дальнейшем решение о допуске иностранных изданий будет зависеть от того, «как они будут себя вести». «Business as usual больше не будет. Мы будем готовы их принимать, но такого отношения к нашим журналистам за границей не потерпим», – подчеркнул он.