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Политика

Баку назвал манипуляцией слова Пашиняна о концентрации войск на границе

Ведомости

Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о стягивании войск Азербайджана к границе с Арменией и разделительной линии с Нагорным Карабахом является политической манипуляцией. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана. 

«Для установления мира и безопасности в регионе Армения должна отказаться от своих территориальных претензий к Азербайджану, положить конец военным и политическим провокациям и устранить препятствия для успешного исхода переговоров по мирному договору», – подчеркнули в МИДе. 

Там отметили, что «реальными угрозами безопасности в регионе» являются военно-политические провокации со стороны Армении и обвинения в адрес Баку. 

Ранее 7 сентября Пашинян заявил, что Азербайджан сосредоточил войска на границе с Арменией и разделительной линии с Нагорным Карабахом. Он призвал международное сообщество и страны ООН «предпринять серьезные меры для предотвращения нового взрыва» в регионе.

Комментируя слова Пашиняна, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает «скрупулезную, последовательную, конструктивную работу» как с Ереваном, так и с Баку.

Обострение ситуации происходит на фоне планов провести совместные военные учения США и Армении с 11 по 20 сентября в рамках «подготовки к участию в международных миротворческих миссиях». В Кремле заявили, что такие новости вызывают настороженность.

3 сентября Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа, а российские миротворцы не контролируют Лачинский коридор. В Кремле не согласились со словами премьера, подчеркнув, что РФ является «неотъемлемой составной частью этого региона», а потому не может его покинуть.

25 мая Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев при посредничестве президента РФ Владимира Путина обсудили в Кремле отношения двух стран, но не приняли совместного заявления по итогам дня. При этом, как отметил Алиев, после заявлений Армении о признании территориальной целостности Азербайджана вопрос согласования пунктов мирного договора будет идти «намного легче».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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