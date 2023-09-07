Баку назвал манипуляцией слова Пашиняна о концентрации войск на границе
Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о стягивании войск Азербайджана к границе с Арменией и разделительной линии с Нагорным Карабахом является политической манипуляцией. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.
«Для установления мира и безопасности в регионе Армения должна отказаться от своих территориальных претензий к Азербайджану, положить конец военным и политическим провокациям и устранить препятствия для успешного исхода переговоров по мирному договору», – подчеркнули в МИДе.
Там отметили, что «реальными угрозами безопасности в регионе» являются военно-политические провокации со стороны Армении и обвинения в адрес Баку.
Ранее 7 сентября Пашинян заявил, что Азербайджан сосредоточил войска на границе с Арменией и разделительной линии с Нагорным Карабахом. Он призвал международное сообщество и страны ООН «предпринять серьезные меры для предотвращения нового взрыва» в регионе.
Комментируя слова Пашиняна, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает «скрупулезную, последовательную, конструктивную работу» как с Ереваном, так и с Баку.
Обострение ситуации происходит на фоне планов провести совместные военные учения США и Армении с 11 по 20 сентября в рамках «подготовки к участию в международных миротворческих миссиях». В Кремле заявили, что такие новости вызывают настороженность.
3 сентября Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа, а российские миротворцы не контролируют Лачинский коридор. В Кремле не согласились со словами премьера, подчеркнув, что РФ является «неотъемлемой составной частью этого региона», а потому не может его покинуть.
25 мая Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев при посредничестве президента РФ Владимира Путина обсудили в Кремле отношения двух стран, но не приняли совместного заявления по итогам дня. При этом, как отметил Алиев, после заявлений Армении о признании территориальной целостности Азербайджана вопрос согласования пунктов мирного договора будет идти «намного легче».