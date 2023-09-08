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Зеленский заявил о замедлении поставок западного оружия на Украину

Ведомости

Поставки западного оружия Киеву, а также темпы ведения боевых действий в зоне конфликта замедляются, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Замедляется война. Это есть, мы это признаем. Усложняются и замедляются все процессы: от санкций до оружия», – приводятся его слова на сайте президента Украины.

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Активные наступательные действия вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут с начала июня. 5 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинская армия не достигла своих целей ни на одном из направлений. По его словам, с начала контрнаступления Украина потеряла более 66 000 человек и 7600 единиц вооружения. Шойгу указал, что Киев старается продемонстрировать Западу «хоть какой-то успех наступления», чтобы продолжить получать военно-экономическую помощь.

Президент России Владимир Путин совместной пресс-конференции с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом назвал украинское контрнаступление «не пробуксовкой, а провалом» и выразил надежду, что дальше ситуация будет развиваться также.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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