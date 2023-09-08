Зеленский заявил о замедлении поставок западного оружия на Украину

Активные наступательные действия вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут с начала июня. 5 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинская армия не достигла своих целей ни на одном из направлений. По его словам, с начала контрнаступления Украина потеряла более 66 000 человек и 7600 единиц вооружения. Шойгу указал, что Киев старается продемонстрировать Западу «хоть какой-то успех наступления», чтобы продолжить получать военно-экономическую помощь.