Зеленский заявил о замедлении поставок западного оружия на Украину
Поставки западного оружия Киеву, а также темпы ведения боевых действий в зоне конфликта замедляются, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Замедляется война. Это есть, мы это признаем. Усложняются и замедляются все процессы: от санкций до оружия», – приводятся его слова на сайте президента Украины.
Активные наступательные действия вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут с начала июня. 5 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинская армия не достигла своих целей ни на одном из направлений. По его словам, с начала контрнаступления Украина потеряла более 66 000 человек и 7600 единиц вооружения. Шойгу указал, что Киев старается продемонстрировать Западу «хоть какой-то успех наступления», чтобы продолжить получать военно-экономическую помощь.
Президент России Владимир Путин совместной пресс-конференции с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом назвал украинское контрнаступление «не пробуксовкой, а провалом» и выразил надежду, что дальше ситуация будет развиваться также.