Небензя: мобилизацию на Украине уже называют могилизацией

Дипломат также уточнил, что украинцы не хотят попадать в «мясную мясорубку», а после провального контрнаступления их число начинает заканчиваться. По его словам, есть информация, что Евросоюз, «наплевав на свои принципы», готов выдавать Киеву мужчин призывного возраста. На этом фоне среди украинцев в соцсетях популярной становится тема по переезду беженцев в Россию, добавил Небензя.