На Украине заявили о тупике в обсуждении с G7 трибунала для властей России
Прогресса в обсуждении с G7 создания трибунала для расследования действий российских властей нет, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Киев находится «в тупике» и по вопросу передачи замороженных активов РФ Украине.
«К сожалению, мы находимся в своего рода тупике по обоим вопросам, потому что у нас есть разногласия по первому вопросу и явно отсутствует воля по второму вопросу», – сказал Кулеба (цитата по AFP)
По его словам, страны G7 «твердо выступают» за основанный на украинском законодательстве гибридный трибунал. Такой формат, как отмечает Кулеба, не позволит лишить неприкосновенности президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина или министра иностранных дел Сергея Лаврова, что «неприемлемо для Киева».
Власти Украины, в свою очередь, выступают за создание международного суда по типу Нюрнбергского трибунала.
30 ноября 2022 г. глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой о создании международного антироссийского трибунала по Украине под эгидой ООН. Она также предложила создать структуру для управления замороженными российскими активами. По ее словам, заблокированные средства российского Центробанка и конфискованные из-за санкций активы российских бизнесменов следует объединить в фонд, средства которого нужно инвестировать, а прибыль от этих инвестиций использовать для компенсационных выплат Украине. 1 декабря 2022 г. стало известно, что Франция начала работу с Киевом и европейскими странами по созданию трибунала против России.
Российская сторона осудила инициативу ЕК о создании трибунала. В частности, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя называл эту идею попыткой придать легитимность беззаконию в отношении России. Летом в Москве сообщили о подготовке сенаторами предложений по созданию международного трибунала по Украине.