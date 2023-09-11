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Александр Моор на выборах губернатора набрал 78,77% голосов

Ведомости

После обработки 100% голосов на выборах губернатора Тюменской области побеждает действующий глава региона Александр Моор («Единая Россия») с 78,77% голосов. Об этом объявил председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин.

«На первой позиции у нас находится Моор Александр Викторович. Процент проголосовавших за него избирателей составляет 78,77%. Если говорить в абсолюте, то за него проголосовали 1 069 735 избирателей», – уточнил Халин (цитата по «РИА Новости»).

8,26% голосов набрал кандидат от ЛДПР Денис Садовников, который стал вторым в губернаторской гонке. Третий результат у Ивана Левченко от КПРФ – 7,93%. Представитель СЗРП Владимир Пискайкин набрал 3,62%. Явка составила 50,76%.

В мае 2018 г. президент Владимир Путин назначил Моора временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области. В том же году Моор победил на выборах главы региона, набрав 65,86% голосов.

Моор родился в 1974 г. в п. Березняки Тюменского района. Окончил Тюменский государственный университет по специальности бухгалтерский учёт и аудит. Работал в банковской сфере, в 2001 г. был директором департамента экономики администрации Тюменской области. Затем два года работал в акционерном обществе, в 2005 г. вернулся в органы власти и возглавил департамент имущественных отношений администрации Тюмени, затем был замгубернатора. В 2011 г. его избрали на должность главы администрации Тюмени. На этом посту он проработал до мая 2018 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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