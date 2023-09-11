Александр Моор на выборах губернатора набрал 78,77% голосов

Моор родился в 1974 г. в п. Березняки Тюменского района. Окончил Тюменский государственный университет по специальности бухгалтерский учёт и аудит. Работал в банковской сфере, в 2001 г. был директором департамента экономики администрации Тюменской области. Затем два года работал в акционерном обществе, в 2005 г. вернулся в органы власти и возглавил департамент имущественных отношений администрации Тюмени, затем был замгубернатора. В 2011 г. его избрали на должность главы администрации Тюмени. На этом посту он проработал до мая 2018 г.