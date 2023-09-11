Александр Моор на выборах губернатора набрал 78,77% голосов
После обработки 100% голосов на выборах губернатора Тюменской области побеждает действующий глава региона Александр Моор («Единая Россия») с 78,77% голосов. Об этом объявил председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин.
«На первой позиции у нас находится Моор Александр Викторович. Процент проголосовавших за него избирателей составляет 78,77%. Если говорить в абсолюте, то за него проголосовали 1 069 735 избирателей», – уточнил Халин (цитата по «РИА Новости»).
8,26% голосов набрал кандидат от ЛДПР Денис Садовников, который стал вторым в губернаторской гонке. Третий результат у Ивана Левченко от КПРФ – 7,93%. Представитель СЗРП Владимир Пискайкин набрал 3,62%. Явка составила 50,76%.
В мае 2018 г. президент Владимир Путин назначил Моора временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области. В том же году Моор победил на выборах главы региона, набрав 65,86% голосов.
Моор родился в 1974 г. в п. Березняки Тюменского района. Окончил Тюменский государственный университет по специальности бухгалтерский учёт и аудит. Работал в банковской сфере, в 2001 г. был директором департамента экономики администрации Тюменской области. Затем два года работал в акционерном обществе, в 2005 г. вернулся в органы власти и возглавил департамент имущественных отношений администрации Тюмени, затем был замгубернатора. В 2011 г. его избрали на должность главы администрации Тюмени. На этом посту он проработал до мая 2018 г.