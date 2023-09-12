Минобороны впервые сообщило об уничтожении РСЗО турецкого производства
Российские военные уничтожили РСЗО Т-122 Sakarya производства Турции на купянском направлении. Об этом впервые за период проведения спецоперации сообщило Минобороны РФ.
На этом же направлении за последние сутки были поражены две американские артиллерийские системы М777, французские гаубицы TRF1 и Д-20, три автомобиля противника, следует из сводки. На донецком, краснолиманском и запорожском направлениях российские войска в общей сложности отразили девять атак.
Кроме того, Вооруженные силы (ВС) РФ поразили командно-наблюдательный пункт теробороны ВСУ в Сумской области и склад боеприпасов в Черниговской области. Другой склад боеприпасов противника был уничтожен в районе Великой Новоселки в ДНР.
11 сентября Минобороны сообщило об уничтожении пункта управления беспилотниками ВСУ в районе Берислава Херсонской области. В общей сложности за прошлые сутки российские войска отразили 12 атак ВСУ на донецком, южнодонецком, запорожском и краснолиманском направлениях.
С начала июня ВСУ проводят контрнаступление. В сентябре президент России Владимир Путин назвал наступательные действия Украины «не пробуксовкой, а провалом». Ранее 12 сентября в ходе пленарного заседания ВЭФ он заявил об отсутствии результатов контрнаступления ВСУ при больших потерях. С его начала Украина потеряла 71 500 военнослужащих, уточнил президент.