Минобороны впервые сообщило об уничтожении РСЗО турецкого производства

На этом же направлении за последние сутки были поражены две американские артиллерийские системы М777, французские гаубицы TRF1 и Д-20, три автомобиля противника, следует из сводки. На донецком, краснолиманском и запорожском направлениях российские войска в общей сложности отразили девять атак.