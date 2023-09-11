Минобороны сообщило об уничтожении пункта управления дронами ВСУ
Российские военные уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Берислава Херсонской области. Об этом сообщает Минобороны.
На херсонском направлении Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли огневое поражение противнику. В результате ВСУ потеряли до 20 военнослужащих, три автомобиля, две гаубицы Д-30 и др. Также российские войска отразили в общей сложности 12 атак ВСУ на донецком, южнодонецком, запорожском и краснолиманском направлениях.
Кроме того, ВС РФ поразили склады боеприпасов противника в ДНР и Харьковской области. В районе Водяного (ДНР) была уничтожена колонна бронетехники ВСУ, а вблизи Серебрянки (ДНР) – пункт управления теробороны противника.
10 сентября Минобороны сообщило об отражении 12 атак на донецком, купянском, краснолиманском, запорожском и южнодонецком направлениях. В Запорожской области российские военные поразили радиолокационные станции ARTHUR и П-18, а также склады боеприпасов ВСУ. Кроме того, в ДНР было нанесено поражение командно-наблюдательным пунктам ВСУ.