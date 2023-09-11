Минобороны сообщило об уничтожении пункта управления дронами ВСУ

10 сентября Минобороны сообщило об отражении 12 атак на донецком, купянском, краснолиманском, запорожском и южнодонецком направлениях. В Запорожской области российские военные поразили радиолокационные станции ARTHUR и П-18, а также склады боеприпасов ВСУ. Кроме того, в ДНР было нанесено поражение командно-наблюдательным пунктам ВСУ.