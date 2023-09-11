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Минобороны сообщило об уничтожении пункта управления дронами ВСУ

Ведомости

Российские военные уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Берислава Херсонской области. Об этом сообщает Минобороны.

На херсонском направлении Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли огневое поражение противнику. В результате ВСУ потеряли до 20 военнослужащих, три автомобиля, две гаубицы Д-30 и др. Также российские войска отразили в общей сложности 12 атак ВСУ на донецком, южнодонецком, запорожском и краснолиманском направлениях.

Кроме того, ВС РФ поразили склады боеприпасов противника в ДНР и Харьковской области. В районе Водяного (ДНР) была уничтожена колонна бронетехники ВСУ, а вблизи Серебрянки (ДНР) – пункт управления теробороны противника.

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10 сентября Минобороны сообщило об отражении 12 атак на донецком, купянском, краснолиманском, запорожском и южнодонецком направлениях. В Запорожской области российские военные поразили радиолокационные станции ARTHUR и П-18, а также склады боеприпасов ВСУ. Кроме того, в ДНР было нанесено поражение командно-наблюдательным пунктам ВСУ.

С начала июня ВСУ проводят контрнаступление. В сентябре президент России Владимир Путин назвал наступательные действия Украины «не пробуксовкой, а провалом». По данным Минобороны, с начала контрнаступления Украина потеряла более 66 000 человек и 7600 единиц вооружения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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