В Габоне назначили вице-президента переходного периода
Президент переходного периода генерал Брис Клотер Олигуи Нгема назначил Жозефа Овондо Берре на пост вице-президента республики, сообщил Gabon Actu.
Издание отмечает, что в Габоне новый вице-президент известен мало. В его профиле в соцсети указано, что он был советником генерального директора Энергетической и водной компании Габона (SEEG) и изучал электротехнику в Национальном институте прикладных наук Лиона (INSA Lyon).
30 августа армия Габона объявила о низложении президента страны Али Бонго вскоре после заявления о его победе на выборах президента. Али Бонго правил Габоном 14 лет, его отец – 42 года. Военные аннулировали итоги выборов, закрыли границы и распустили все действующие институты власти. Ключевых функционеров арестовали, Бонго отправили под домашний арест.
Захватившие власть офицеры полиции, Республиканской гвардии, регулярной армии и ВВС назвали себя Комитетом по переходу и восстановлению государственных институтов. Афросоюз осудил военной переворот в Габоне и приостановил деятельность Габона в организации.
Нового лидера Габона генерала Бриса Клотера Олигуи Нгему привели к присяге в качестве главы государства переходного периода 4 сентября. 7 сентября свергнутого президента Али Бонго Ондимбу освободили из-под домашнего ареста и разрешили свободно покинуть страну для лечения. Его жену и сына продолжают удерживать на четвертом этаже президентского дворца. Все они обвиняются в государственной измене.