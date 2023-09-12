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Политика

В Габоне назначили вице-президента переходного периода

Ведомости

Президент переходного периода генерал Брис Клотер Олигуи Нгема назначил Жозефа Овондо Берре на пост вице-президента республики, сообщил Gabon Actu.

Издание отмечает, что в Габоне новый вице-президент известен мало. В его профиле в соцсети указано, что он был советником генерального директора Энергетической и водной компании Габона (SEEG) и изучал электротехнику в Национальном институте прикладных наук Лиона (INSA Lyon).

30 августа армия Габона объявила о низложении президента страны Али Бонго вскоре после заявления о его победе на выборах президента. Али Бонго правил Габоном 14 лет, его отец – 42 года. Военные аннулировали итоги выборов, закрыли границы и распустили все действующие институты власти. Ключевых функционеров арестовали, Бонго отправили под домашний арест.

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Захватившие власть офицеры полиции, Республиканской гвардии, регулярной армии и ВВС назвали себя Комитетом по переходу и восстановлению государственных институтов. Афросоюз осудил военной переворот в Габоне и приостановил деятельность Габона в организации.

Нового лидера Габона генерала Бриса Клотера Олигуи Нгему привели к присяге в качестве главы государства переходного периода 4 сентября. 7 сентября свергнутого президента Али Бонго Ондимбу освободили из-под домашнего ареста и разрешили свободно покинуть страну для лечения. Его жену и сына продолжают удерживать на четвертом этаже президентского дворца. Все они обвиняются в государственной измене.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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