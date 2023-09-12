Газета
Политика

В Британии причиной 40% потерь дронов на Украине назвали ошибки операторов

Ведомости

40% потерь беспилотников украинской стороной связаны с ошибкой оператора, заявил начальник генштаба сухопутных войск вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс.

Выступая на международной выставке оборудования для обороны и безопасности, Сандерс подчеркнул, что современные войны требуют новых навыков. По его словам, вооруженные силы Великобритании реагируют на оперативную обстановку на Украине.

«Например, я поражен тем фактом, что в развивающейся кампании беспилотных летательных аппаратов на Украине 40% потерь связаны с ошибкой пилота. <…> Нам нужны "бойцы войны" – будь то киберспециалисты, пилоты беспилотных летательных аппаратов или солдаты пехоты – чтобы быть сильнее, быстрее, умнее и выносливее», – сказал он. Его слова приводятся на сайте правительства страны.

Ранее по теме: Мишустин: в России подготовят 1 млн специалистов по беспилотной авиации

Сандерс рассказал, что будет создана группа беспилотников в составе переориентированного объединенного авиационного командования, чего требует новая стратегия беспилотной обороны. ВС Великобритании также удвоят численность сотрудников в области кибернетической разведки и радиоэлектронной борьбы.

Президент России Владимир Путин ранее рассказывал, что российские беспилотники «Куб» и «Ланцет» в ходе спецоперации на Украине эффективно себя показали, от них горит любая иностранная техника. Глава государства призвал увеличить их производство. В «Ростехе» отметили, что кратно увеличат выпуск «Ланцетов».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных