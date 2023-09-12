В Британии причиной 40% потерь дронов на Украине назвали ошибки операторов

«Например, я поражен тем фактом, что в развивающейся кампании беспилотных летательных аппаратов на Украине 40% потерь связаны с ошибкой пилота. <…> Нам нужны "бойцы войны" – будь то киберспециалисты, пилоты беспилотных летательных аппаратов или солдаты пехоты – чтобы быть сильнее, быстрее, умнее и выносливее», – сказал он. Его слова приводятся на сайте правительства страны.