В Британии причиной 40% потерь дронов на Украине назвали ошибки операторов
40% потерь беспилотников украинской стороной связаны с ошибкой оператора, заявил начальник генштаба сухопутных войск вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс.
Выступая на международной выставке оборудования для обороны и безопасности, Сандерс подчеркнул, что современные войны требуют новых навыков. По его словам, вооруженные силы Великобритании реагируют на оперативную обстановку на Украине.
«Например, я поражен тем фактом, что в развивающейся кампании беспилотных летательных аппаратов на Украине 40% потерь связаны с ошибкой пилота. <…> Нам нужны "бойцы войны" – будь то киберспециалисты, пилоты беспилотных летательных аппаратов или солдаты пехоты – чтобы быть сильнее, быстрее, умнее и выносливее», – сказал он. Его слова приводятся на сайте правительства страны.
Сандерс рассказал, что будет создана группа беспилотников в составе переориентированного объединенного авиационного командования, чего требует новая стратегия беспилотной обороны. ВС Великобритании также удвоят численность сотрудников в области кибернетической разведки и радиоэлектронной борьбы.
Президент России Владимир Путин ранее рассказывал, что российские беспилотники «Куб» и «Ланцет» в ходе спецоперации на Украине эффективно себя показали, от них горит любая иностранная техника. Глава государства призвал увеличить их производство. В «Ростехе» отметили, что кратно увеличат выпуск «Ланцетов».