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Политика

Украинский генерал указал на неоправданно оптимистичные сводки Зеленского

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский неоправданно оптимистично говорит о военных действиях своей армии, заявил телеканалу «Фабрика новостей» генерал-майор вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос.

«Достаточно оптимистично говорит президент, но я не знаю, кто пишет ему эти тексты», – сказал он, отметив, что в некоторых моментах у него возникает беспокойство по этому поводу (цитата по «РИА Новости»).

Кривонос подчеркнул, что Зеленский в сводках говорит так, будто ВСУ «практически победили», хотя об этом сейчас не может быть и речи. Украинский генерал назвал российскую армию опытной и хорошо обученной, поэтому Зеленскому не стоит ждать деморализации противника.

Ранее по теме: Зеленский заявил, что у контрнаступления ВСУ не будет «хэппи-энда»

Украинская армия ведет активные боевые действия с начала июня. Российская сторона неоднократно заявляла, что контрнаступление не приносит Киеву ожидаемых результатов. 4 сентября президент РФ Владимир Путин назвал его «не пробуксовкой, а провалом». В ходе пленарной сессии ВЭФ он заявил, что у Украины нет результатов, при этом потери ВСУ с начала контрнаступления составили уже 71 500 человек.

В начале сентября Шойгу говорил, что за три месяца ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений. Министр также указал на «колоссальные потери» украинской армии.

Сам Зеленский в интервью CNN заявлял, что контрнаступление не может окончиться «хэппи-эндом» как минимум потому, что Украина потеряла много людей. Поставки западного оружия не гарантируют скорого достижения ожидаемых результатов, добавил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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