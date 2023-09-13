Украинский генерал указал на неоправданно оптимистичные сводки Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский неоправданно оптимистично говорит о военных действиях своей армии, заявил телеканалу «Фабрика новостей» генерал-майор вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос.
«Достаточно оптимистично говорит президент, но я не знаю, кто пишет ему эти тексты», – сказал он, отметив, что в некоторых моментах у него возникает беспокойство по этому поводу (цитата по «РИА Новости»).
Кривонос подчеркнул, что Зеленский в сводках говорит так, будто ВСУ «практически победили», хотя об этом сейчас не может быть и речи. Украинский генерал назвал российскую армию опытной и хорошо обученной, поэтому Зеленскому не стоит ждать деморализации противника.
Украинская армия ведет активные боевые действия с начала июня. Российская сторона неоднократно заявляла, что контрнаступление не приносит Киеву ожидаемых результатов. 4 сентября президент РФ Владимир Путин назвал его «не пробуксовкой, а провалом». В ходе пленарной сессии ВЭФ он заявил, что у Украины нет результатов, при этом потери ВСУ с начала контрнаступления составили уже 71 500 человек.
В начале сентября Шойгу говорил, что за три месяца ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений. Министр также указал на «колоссальные потери» украинской армии.
Сам Зеленский в интервью CNN заявлял, что контрнаступление не может окончиться «хэппи-эндом» как минимум потому, что Украина потеряла много людей. Поставки западного оружия не гарантируют скорого достижения ожидаемых результатов, добавил он.