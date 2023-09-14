Новая глава МИД Японии пообещала сохранить санкции против России

На фоне начала спецоперации России на Украине Япония ввела против РФ уже несколько пакетов санкций, присоединившись к ограничениям Запада. В предыдущий раз Токио расширил антироссийские санкции в начале августа. Список запрещенных к ввозу в Россию товаров увеличился на 758 позиций. В частности, под запрет попали автомобили с объемом двигателя более 1,9 литра и шины для крупногабаритных автомобилей.