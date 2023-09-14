Новая глава МИД Японии пообещала сохранить санкции против России
Япония сохранит санкции против России, которые были введены ранее. Об этом сообщила Ёко Камикава, занявшая пост министра иностранных дел Японии в ходе перестановок в правительстве.
«Наша страна как председатель G7 будет продолжать дипломатические усилия [в связи с конфликтом на Украине], такие как введение жестких санкций против России», – сказала она (цитата по ТАСС).
В то же время, напомнила Камикава, Россия и Япония являются соседями, поэтому взаимодействие стран необходимо в вопросах экономической деятельности, включая рыболовный промысел, безопасность на море и др. Министр подчеркнула, что Токио будет действовать в соответствии со своими национальными интересами.
На фоне начала спецоперации России на Украине Япония ввела против РФ уже несколько пакетов санкций, присоединившись к ограничениям Запада. В предыдущий раз Токио расширил антироссийские санкции в начале августа. Список запрещенных к ввозу в Россию товаров увеличился на 758 позиций. В частности, под запрет попали автомобили с объемом двигателя более 1,9 литра и шины для крупногабаритных автомобилей.
10 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала закрытым вопрос мирного договора с Японией, подчеркнув невозможность переговоров из-за «откровенно недружественной» позиции Токио. В ходе сегодняшней пресс-конференции Камикава заявила, что Япония продолжит курс на заключение мирного договора с Россией и решение территориального спора вокруг южной части Курильских островов.