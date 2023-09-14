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Политика

Новая глава МИД Японии пообещала сохранить санкции против России

Ведомости

Япония сохранит санкции против России, которые были введены ранее. Об этом сообщила Ёко Камикава, занявшая пост министра иностранных дел Японии в ходе перестановок в правительстве.

«Наша страна как председатель G7 будет продолжать дипломатические усилия [в связи с конфликтом на Украине], такие как введение жестких санкций против России», – сказала она (цитата по ТАСС).

В то же время, напомнила Камикава, Россия и Япония являются соседями, поэтому взаимодействие стран необходимо в вопросах экономической деятельности, включая рыболовный промысел, безопасность на море и др. Министр подчеркнула, что Токио будет действовать в соответствии со своими национальными интересами. 

На фоне начала спецоперации России на Украине Япония ввела против РФ уже несколько пакетов санкций, присоединившись к ограничениям Запада. В предыдущий раз Токио расширил антироссийские санкции в начале августа. Список запрещенных к ввозу в Россию товаров увеличился на 758 позиций. В частности, под запрет попали автомобили с объемом двигателя более 1,9 литра и шины для крупногабаритных автомобилей.

10 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала закрытым вопрос мирного договора с Японией, подчеркнув невозможность переговоров из-за «откровенно недружественной» позиции Токио. В ходе сегодняшней пресс-конференции Камикава заявила, что Япония продолжит курс на заключение мирного договора с Россией и решение территориального спора вокруг южной части Курильских островов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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