В МИД РФ назвали закрытой тему подписания мирного договора с Японией
Вопрос, связанный с возможностью заключения мирного соглашения с Японией, является для Москвы закрытым, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
«А что касается темы мирного договора, для нас она закрыта. Я напомню, что в заявлении МИД России от 21 марта 2022 г. четко было сказано, что мы не намерены продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающих документов о двухсторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны», – заявила она.
Захарова также заявила, что Япония, будучи членом ООН, должна соблюдать устав ООН, в частности, его положения, закрепившие итоги Второй мировой войны. В противном случае ничего не останется, как покинуть всемирную организацию, как это Япония уже сделала в феврале 1933 г., выйдя из Лиги наций, добавила она.
21 марта 2022 г. МИД России заявил, что прекращает переговоры с властями Японии о заключении мирного договора из-за односторонних санкций, которые Токио ввел в связи со спецоперацией на Украине. Кроме того, Москва отменила безвизовые поездки японцев на Курильские острова и ввела ряд других ограничений в отношении Токио.
8 февраля премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио не изменил свою позицию по вопросу о принадлежности островов, входящих в южную часть Курил, и не изменит ее в будущем. 7 февраля он назвал прискорбным тот факт, что мирный договор между РФ и Японией все еще не заключен. Правительство Японии твердо намерено решить территориальный вопрос и заключить мирный договор, сказал он тогда.
Россия и Япония не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г., после чего СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения. Согласно японской позиции, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.