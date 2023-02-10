В МИД РФ назвали закрытой тему подписания мирного договора с Японией

8 февраля премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио не изменил свою позицию по вопросу о принадлежности островов, входящих в южную часть Курил, и не изменит ее в будущем. 7 февраля он назвал прискорбным тот факт, что мирный договор между РФ и Японией все еще не заключен. Правительство Японии твердо намерено решить территориальный вопрос и заключить мирный договор, сказал он тогда.