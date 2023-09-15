Картаполов: мобилизованные вернутся домой только после окончания спецоперации

Частичная мобилизация была объявлена в России с 21 сентября по 31 октября 2022 г. По окончании этого срока Минобороны отчиталось о выполнении задания по призыву 300 000 человек из запаса. После этого Путин заявил, что в вопросе мобилизации «поставлена точка».