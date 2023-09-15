Картаполов: мобилизованные вернутся домой только после окончания спецоперации
«Они вернутся домой после завершения специальной военной операции. Ротация никакая не предусмотрена. Им положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев, они сейчас в эти отпуска и ходят», – заявил депутат.
По словам Картаполова, продолжающийся активный набор контрактников – непрерывный процесс, необходимый для пополнения имеющихся и формирования новых частей.
15 сентября президент России Владимир Путин сообщил, что 300 000 человек подписали контракты с Министерством обороны РФ для участия в спецоперации.
Частичная мобилизация была объявлена в России с 21 сентября по 31 октября 2022 г. По окончании этого срока Минобороны отчиталось о выполнении задания по призыву 300 000 человек из запаса. После этого Путин заявил, что в вопросе мобилизации «поставлена точка».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.