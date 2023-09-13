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Шойгу утвердил список исключающих службу по контракту заболеваний

Ведомости

Министр обороны России Сергей Шойгу утвердил перечень заболеваний, при которых ограниченно годный к военной службе не может быть принят на военную службу по контракту в период мобилизации, военного положения и военного времени. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В перечне 26 пунктов, которые включают как заболевания, так и последствия травм и др. В частности, речь идет о вирусе иммунодефицита человека (ВИЧ), гепатите В и С, всех формах туберкулеза, злокачественных новообразованиях лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, сахарном диабете I типа, бронхиальной астме, эпилепсии (с приступами не менее пяти в год), психических расстройствах из-за психоактивных веществ и др.

Кроме этого, в документе перечислены случаи последствия ранений и травм и сопутствующих операций, отсутствия частей конечностей и др.

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Указ об утверждении перечня подписан 7 августа 2023 г.

С 21 сентября по 31 октября 2022 г. в России проходила частичная мобилизация. Минобороны отчиталось о выполнении задания по призыву 300 000 человек из запаса. После этого президент России Владимир Путин заявил, что в вопросе мобилизации «поставлена точка».

В начале сентября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что с января 2023 г. около 280 000 человек были приняты на контрактную службу в Вооруженные силы России, часть из них является добровольцами.

В ходе пленарной сессии ВЭФа 12 сентября Путин сообщил, что около 270 000 человек за последние 6-7 месяцев в России добровольно подписали контракты на военную службу. Таким образом он ответил на вопрос, возможна ли в России дополнительная мобилизация.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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