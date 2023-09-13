Шойгу утвердил список исключающих службу по контракту заболеваний
Министр обороны России Сергей Шойгу утвердил перечень заболеваний, при которых ограниченно годный к военной службе не может быть принят на военную службу по контракту в период мобилизации, военного положения и военного времени. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В перечне 26 пунктов, которые включают как заболевания, так и последствия травм и др. В частности, речь идет о вирусе иммунодефицита человека (ВИЧ), гепатите В и С, всех формах туберкулеза, злокачественных новообразованиях лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, сахарном диабете I типа, бронхиальной астме, эпилепсии (с приступами не менее пяти в год), психических расстройствах из-за психоактивных веществ и др.
Кроме этого, в документе перечислены случаи последствия ранений и травм и сопутствующих операций, отсутствия частей конечностей и др.
Указ об утверждении перечня подписан 7 августа 2023 г.
С 21 сентября по 31 октября 2022 г. в России проходила частичная мобилизация. Минобороны отчиталось о выполнении задания по призыву 300 000 человек из запаса. После этого президент России Владимир Путин заявил, что в вопросе мобилизации «поставлена точка».
В начале сентября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что с января 2023 г. около 280 000 человек были приняты на контрактную службу в Вооруженные силы России, часть из них является добровольцами.