Шойгу утвердил список исключающих службу по контракту заболеваний

В перечне 26 пунктов, которые включают как заболевания, так и последствия травм и др. В частности, речь идет о вирусе иммунодефицита человека (ВИЧ), гепатите В и С, всех формах туберкулеза, злокачественных новообразованиях лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, сахарном диабете I типа, бронхиальной астме, эпилепсии (с приступами не менее пяти в год), психических расстройствах из-за психоактивных веществ и др.