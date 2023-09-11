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Общество

Путин подписал закон о компенсации 100% пенсии участвующим в спецоперации

Ведомости

Заключившие контракт на прохождение военной службы, а также мобилизованные военные пенсионеры будут получать 100%-ную компенсацию военной пенсии на время службы в зоне спецоперации. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее в соответствии с законом № 4468-1 от 12 февраля 1993 г. ежемесячные компенсационные выплаты приостанавливались при поступлении на военную службу (призыве на военную службу по мобилизации).

Законопроект, гарантирующий компенсацию 100% пенсии участвующим в спецоперации, анонсировали в Госдуме в мае 2023 г. Документ разработало Минобороны России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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