Путин подписал закон о компенсации 100% пенсии участвующим в спецоперации
Заключившие контракт на прохождение военной службы, а также мобилизованные военные пенсионеры будут получать 100%-ную компенсацию военной пенсии на время службы в зоне спецоперации. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее в соответствии с законом № 4468-1 от 12 февраля 1993 г. ежемесячные компенсационные выплаты приостанавливались при поступлении на военную службу (призыве на военную службу по мобилизации).
Законопроект, гарантирующий компенсацию 100% пенсии участвующим в спецоперации, анонсировали в Госдуме в мае 2023 г. Документ разработало Минобороны России.