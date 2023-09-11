Путин подписал закон о компенсации 100% пенсии участвующим в спецоперации

Заключившие контракт на прохождение военной службы, а также мобилизованные военные пенсионеры будут получать 100%-ную компенсацию военной пенсии на время службы в зоне спецоперации. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.