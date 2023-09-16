Губернатор Приморья проведет переговоры с лидером КНДР
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном 17 сентября. Об этом сообщил сам Кожемяко.
«Ким Чен Ын вновь прибыл в наш край в рамках большого визита в Россию. <...> Впереди – насыщенная программа визита. Обязательно обсудим широкий спектр вопросов. В частности перспективы дружеских обменов школьными группами для оздоровительного отдыха», – написал он у себя в Telegram-канале.
Как уточнил губернатор, переговоры пройдут завтра. В рамках встречи планируется обсуждение торговли, спорта, туризма и культуры. Он добавил, что «все заинтересованы в том, чтобы эти отношения были развиты на высоком уровне».
Северокорейский лидер находится в России с 12 сентября. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу и лидер КНДР прибыли на фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» во Владивостоке, сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства.
13 сентября на космодроме Восточный состоялись переговоры президента России Владимира Путина и Ким Чен Ына. Путин заявлял, что лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике, так как Северная Корея стремится развивать технологии, необходимые для освоения космоса. Позже гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что российская сторона готова подготовить и организовать полет космонавта из КНДР.