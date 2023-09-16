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Политика

Губернатор Приморья проведет переговоры с лидером КНДР

Ведомости

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном 17 сентября. Об этом сообщил сам Кожемяко.

«Ким Чен Ын вновь прибыл в наш край в рамках большого визита в Россию. <...> Впереди – насыщенная программа визита. Обязательно обсудим широкий спектр вопросов. В частности перспективы дружеских обменов школьными группами для оздоровительного отдыха», – написал он у себя в Telegram-канале.

Как уточнил губернатор, переговоры пройдут завтра. В рамках встречи планируется обсуждение торговли, спорта, туризма и культуры. Он добавил, что «все заинтересованы в том, чтобы эти отношения были развиты на высоком уровне».

Ранее по теме: Борисов заявил о готовности отправить в космос представителя КНДР

Северокорейский лидер находится в России с 12 сентября. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу и лидер КНДР прибыли на фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» во Владивостоке, сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства.

13 сентября на космодроме Восточный состоялись переговоры президента России Владимира Путина и Ким Чен Ына. Путин заявлял, что лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике, так как Северная Корея стремится развивать технологии, необходимые для освоения космоса. Позже гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что российская сторона готова подготовить и организовать полет космонавта из КНДР.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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