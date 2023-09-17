Трамп: Украина могла избежать конфликта, в котором сейчас проигрывает

«Об этом можно было договориться. Потому что в некоторых частях страны, в Крыму и других частях страны, могло произойти то, чего многие ожидали. Вы могли бы заключить сделку», – сказал Трамп. По его словам, Киев мог заключить сделку с Москвой, согласно которой он потерял бы «меньше той [территории], которая уже находится под контролем России».