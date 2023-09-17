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Трамп: Украина могла избежать конфликта, в котором сейчас проигрывает

Ведомости

Украина могла избежать конфликта, в котором она сейчас проигрывает, если бы отказалась от части территорий в пользу России, заявил бывший президент США Дональд Трамп в интервью NBC.

«Об этом можно было договориться. Потому что в некоторых частях страны, в Крыму и других частях страны, могло произойти то, чего многие ожидали. Вы могли бы заключить сделку», – сказал Трамп. По его словам, Киев мог заключить сделку с Москвой, согласно которой он потерял бы «меньше той [территории], которая уже находится под контролем России». 

Экс-президент добавил, что в новостях больше не сообщают о конфликте на Украине. «Это значит, что Украина проигрывает. Я вижу очень мало репортажей от NBC, вашей сети. Я вижу очень мало репортажей NBC, ABC, CBS, от кого-либо», – уточнил Трамп. Он упомянул и контрнаступление Украины, которое «так и не произошло, потому что его встретила стена вооружения и бомб».

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Трамп неоднократно высказывался о необходимости прекратить боевые действия на Украине. В марте он допустил, что боевые действия продолжатся до 2024 г., что грозит дальнейшей эскалацией и мировой ядерной войной.

24 августа он заявил, что США вовлечены в конфликт на Украине, но президент США Джо Байден не может это прекратить из-за своей некомпетентности. О вовлеченности США в украинский конфликт неоднократно говорили и в Кремле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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