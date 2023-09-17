Трамп: Украина могла избежать конфликта, в котором сейчас проигрывает
Украина могла избежать конфликта, в котором она сейчас проигрывает, если бы отказалась от части территорий в пользу России, заявил бывший президент США Дональд Трамп в интервью NBC.
«Об этом можно было договориться. Потому что в некоторых частях страны, в Крыму и других частях страны, могло произойти то, чего многие ожидали. Вы могли бы заключить сделку», – сказал Трамп. По его словам, Киев мог заключить сделку с Москвой, согласно которой он потерял бы «меньше той [территории], которая уже находится под контролем России».
Экс-президент добавил, что в новостях больше не сообщают о конфликте на Украине. «Это значит, что Украина проигрывает. Я вижу очень мало репортажей от NBC, вашей сети. Я вижу очень мало репортажей NBC, ABC, CBS, от кого-либо», – уточнил Трамп. Он упомянул и контрнаступление Украины, которое «так и не произошло, потому что его встретила стена вооружения и бомб».
Трамп неоднократно высказывался о необходимости прекратить боевые действия на Украине. В марте он допустил, что боевые действия продолжатся до 2024 г., что грозит дальнейшей эскалацией и мировой ядерной войной.