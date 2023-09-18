СМИ: Польша, Венгрия и Словакия не будут участвовать в платформе ЕК по зерну

Польша, Венгрия и Словакия не будут участвовать в работе платформы Еврокомиссии (ЕК) по украинскому зерну в Брюсселе после заявления Украины о возбуждении дела против этих стран во Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщило агентство PAP со ссылкой на источник в Евросоюзе.