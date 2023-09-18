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СМИ: Польша, Венгрия и Словакия не будут участвовать в платформе ЕК по зерну

Ведомости

Польша, Венгрия и Словакия не будут участвовать в работе платформы Еврокомиссии (ЕК) по украинскому зерну в Брюсселе после заявления Украины о возбуждении дела против этих стран во Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщило агентство PAP со ссылкой на источник в Евросоюзе.

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«Польша, Венгрия и Словакия отказываются от участия в работе платформы из-за процедурного благоразумия и того факта, что Украина может использовать информацию, предоставленную в рамках координационной платформы, против этих трех стран в ходе разбирательств в ВТО», – говорится в сообщении источника PAP в ЕС.

При этом постпред Польши при ЕС Анджей Садос сообщил PAP, что Польша будет обсуждать на совете вопросы, касающиеся будущего общей сельхозполитики между 27 странами ЕС.

15 сентября ЕК сняла ограничения на импорт украинского зерна в восточноевропейские страны. Украина согласилась в течение 30 дней ввести правовые меры, чтобы предотвратить неконтролируемый выброс зерна на рынок. Несмотря на решение ЕК, Польша, Венгрия и Словакия продлили эмбарго.

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15 сентября Киев сообщил о намерении инициировать судебное разбирательство в рамках ВТО против Польши, Венгрии и Словакии из-за отказа этих стран снять запрет на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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