СМИ: Польша, Венгрия и Словакия не будут участвовать в платформе ЕК по зерну
Польша, Венгрия и Словакия не будут участвовать в работе платформы Еврокомиссии (ЕК) по украинскому зерну в Брюсселе после заявления Украины о возбуждении дела против этих стран во Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщило агентство PAP со ссылкой на источник в Евросоюзе.
«Польша, Венгрия и Словакия отказываются от участия в работе платформы из-за процедурного благоразумия и того факта, что Украина может использовать информацию, предоставленную в рамках координационной платформы, против этих трех стран в ходе разбирательств в ВТО», – говорится в сообщении источника PAP в ЕС.
При этом постпред Польши при ЕС Анджей Садос сообщил PAP, что Польша будет обсуждать на совете вопросы, касающиеся будущего общей сельхозполитики между 27 странами ЕС.
15 сентября Киев сообщил о намерении инициировать судебное разбирательство в рамках ВТО против Польши, Венгрии и Словакии из-за отказа этих стран снять запрет на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции.