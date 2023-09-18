За депутатами Госдумы в регионах с 2024 года закрепят только российские авто
Депутаты Государственной думы со следующего года при работе в своих избирательных округах будут обеспечиваться только автомобилями отечественного производства. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
«Принято решение, чтобы со следующего года в своих избирательных округах депутаты обеспечивались только автомобилями, произведенными в России», – говорится в сообщении.
Решение об этом, как уточняется, единогласно принял Совет Госдумы.
О том, что за депутатами в регионах закрепят только отечественные автомобили, спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил 6 сентября. Это решение поддержали руководители всех парламентских фракций, говорил он. Кроме того, депутаты, уточнил тогда Володин, обсудили с Управлением делами президента обеспечение Госдумы служебным автотранспортом. Было решено, что «по мере выбытия автомобилей замена будет происходить только на отечественные марки», добавил Володин.
Такой подход, отмечал председатель ГД, поможет развитию отечественного автопрома, а бюджетные средства останутся в России.
В начале августа президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности заявил, что все российские чиновники должны ездить на автомобилях отечественного производства. «Где-то будет поскромнее, чем раньше, – ничего страшного, наоборот, даже хорошо», – отметил он. При этом отказываться от импорта России не нужно, добавил глава государства.
После этого Минпромторг сообщил, что у российских автопроизводителей есть все необходимые мощности для поставок машин в госструктуры. В частности, об этом заявили «АвтоВАЗ» и «Москвич», готовность направить представительские автомобили на нужды государства выразил также Aurus. 4 августа Володин рассказал, депутаты договорились использовать автомобили «Москвич», «Лада», «Аурус», а затем и «Волгу».