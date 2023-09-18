За депутатами Госдумы в регионах с 2024 года закрепят только российские авто

О том, что за депутатами в регионах закрепят только отечественные автомобили, спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил 6 сентября. Это решение поддержали руководители всех парламентских фракций, говорил он. Кроме того, депутаты, уточнил тогда Володин, обсудили с Управлением делами президента обеспечение Госдумы служебным автотранспортом. Было решено, что «по мере выбытия автомобилей замена будет происходить только на отечественные марки», добавил Володин.