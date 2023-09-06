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Политика

За депутатами Госдумы в регионах закрепят только российские автомобили

Ведомости

За депутатами в избирательных округах будут закреплены только отечественные автомобили, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Мы обсудили с руководителями фракций вопрос о закреплении в избирательных округах за депутатами только автомобилей, произведенных в нашей стране. Все поддержали такое решение», – написал он.

Этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании Совета Госдумы 18 сентября. Кроме того, депутаты обсудили с Управлением делами президента обеспечение ГД служебным автотранспортом. Было решено, что «по мере выбытия автомобилей замена будет происходить только на отечественные марки», добавил Володин. Такой подход, считает он, поможет развитию отечественного автопрома, а бюджетные средства останутся в России.

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3 августа во время встречи с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности президент РФ Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны ездить на автомобилях отечественного производства. «Где-то будет поскромнее, чем раньше, – ничего страшного, наоборот, даже хорошо», – отметил он. При этом отказываться от импорта России не нужно, добавил глава государства.

После этого Минпромторг сообщил, что у российских автопроизводителей есть все необходимые мощности для поставок машин в госструктуры. В частности, об этом заявили «АвтоВАЗ» и «Москвич», готовность направить представительские автомобили на нужды государства выразил также Aurus.

4 августа Володин рассказал, что Госдума начнет переходить на отечественные автомобили с сентября. Депутаты договорились использовать автомобили «Москвич», «Лада», «Аурус», а затем и «Волгу».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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