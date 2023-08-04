Володин сообщил о переходе Госдумы на отечественные автомобили с сентября
Государственная дума с сентября начнет переходить на отечественные автомобили. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Он отметил, что Госдума поддерживает решение президента России о том, что чиновники должны пересесть на российские автомобили. Депутаты договорились использовать автомобили «Москвич», «Лада», «Аурус», а затем и «Волгу».
«В избирательных округах для депутатов арендуются автомобили различных марок. С сентября начнем переходить только на отечественные "Москвичи", "Лады", позже будут "Волги"», – подчеркнул Володин, его слова приводит пресс-служба Госдумы.
По словам Володина, он пользуется автомобилем Aurus. В нерабочее время спикер Госдумы предпочитает передвигаться на автомобиле «Москвич-3», который он назвал «хорошим», «вместительным, экономичным».
3 августа во время встречи с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности президент заявил, что все российские чиновники должны ездить на автомобилях отечественного производства. «Где-то будет поскромнее, чем раньше, – ничего страшного, наоборот, даже хорошо», – отметил он. При этом отказываться от импорта России не нужно, добавил глава государства.
В июле Володин предложил, чтобы все бюджетные учреждения и органы власти в обязательном порядке закупали отечественные автомобили. Он призвал депутатов поддержать позицию Минфина, сотрудники которого по решению министра Антона Силуанов пересядут на российские автомобили с глубоким уровнем локализации. Спикер подчеркнул, что Госдума также примет такое решение.