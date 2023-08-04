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Володин сообщил о переходе Госдумы на отечественные автомобили с сентября

Ведомости

Государственная дума с сентября начнет переходить на отечественные автомобили. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он отметил, что Госдума поддерживает решение президента России о том, что чиновники должны пересесть на российские автомобили. Депутаты договорились использовать автомобили «Москвич», «Лада», «Аурус», а затем и «Волгу».

«В избирательных округах для депутатов арендуются автомобили различных марок. С сентября начнем переходить только на отечественные "Москвичи", "Лады", позже будут "Волги"», – подчеркнул Володин, его слова приводит пресс-служба Госдумы.

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По словам Володина, он пользуется автомобилем Aurus. В нерабочее время спикер Госдумы предпочитает передвигаться на автомобиле «Москвич-3», который он назвал «хорошим», «вместительным, экономичным».

3 августа во время встречи с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности президент заявил, что все российские чиновники должны ездить на автомобилях отечественного производства. «Где-то будет поскромнее, чем раньше, – ничего страшного, наоборот, даже хорошо», – отметил он. При этом отказываться от импорта России не нужно, добавил глава государства.

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После этого Минпромторг сообщил, что у российских автопроизводителей есть все необходимые мощности для поставок машин в госструктуры. В частности, об этом заявили «АвтоВАЗ» и «Москвич», готовность направить представительские автомобили на нужды государства выразил также Aurus.

В июле Володин предложил, чтобы все бюджетные учреждения и органы власти в обязательном порядке закупали отечественные автомобили. Он призвал депутатов поддержать позицию Минфина, сотрудники которого по решению министра Антона Силуанов пересядут на российские автомобили с глубоким уровнем локализации. Спикер подчеркнул, что Госдума также примет такое решение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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