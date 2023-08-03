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Минпромторг подтвердил готовность автопроизводителей обеспечить чиновников автомобилями

Ведомости

Мощности российских автопроизводителей позволят удовлетворить потребности госструктур. Об этом сообщил представитель Минпромторга в разговоре с ТАСС.

«Производственные мощности российских предприятий позволят удовлетворить потребность в автомобилях для закупок государственных структур», – сказал собеседник агентства.  

3 августа во время встречи с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности президент России Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны ездить на автомобилях отечественного производства. «Где-то будет поскромнее, чем раньше, – ничего страшного, наоборот, даже хорошо», – отметил он. При этом отказываться от импорта России не нужно, добавил глава государства. 

После этого «АвтоВАЗ» и «Москвич» подтвердили готовность обеспечить закупки автомобилей для чиновников. По словам представителей компаний, у них есть необходимые для этого производственные мощности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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