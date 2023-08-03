Минпромторг подтвердил готовность автопроизводителей обеспечить чиновников автомобилями

3 августа во время встречи с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности президент России Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны ездить на автомобилях отечественного производства. «Где-то будет поскромнее, чем раньше, – ничего страшного, наоборот, даже хорошо», – отметил он. При этом отказываться от импорта России не нужно, добавил глава государства.