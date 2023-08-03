Минпромторг подтвердил готовность автопроизводителей обеспечить чиновников автомобилями
Мощности российских автопроизводителей позволят удовлетворить потребности госструктур. Об этом сообщил представитель Минпромторга в разговоре с ТАСС.
«Производственные мощности российских предприятий позволят удовлетворить потребность в автомобилях для закупок государственных структур», – сказал собеседник агентства.
3 августа во время встречи с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности президент России Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны ездить на автомобилях отечественного производства. «Где-то будет поскромнее, чем раньше, – ничего страшного, наоборот, даже хорошо», – отметил он. При этом отказываться от импорта России не нужно, добавил глава государства.
После этого «АвтоВАЗ» и «Москвич» подтвердили готовность обеспечить закупки автомобилей для чиновников. По словам представителей компаний, у них есть необходимые для этого производственные мощности.