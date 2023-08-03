«Москвич» и «АвтоВАЗ» заявили о готовности обеспечить чиновников автомобилями
У «АвтоВАЗа» есть необходимые производственные мощности, чтобы обеспечить закупки автомобилей для чиновников. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на автопроизводителя.
«На сегодняшний день "АвтоВАЗ" обладает необходимым инженерным потенциалом и производственными мощностями, чтобы обеспечить поставки автомобилей в рамках госзаказа для аппарата чиновников в необходимых объемах», – заявили в компании.
Завод «Москвич» также сможет удовлетворить спрос на легковые автомобили, если такой заказ поступит от государственного сектора, сообщили ТАСС в пресс-службе автопроизводителя.
Ранее сегодня во время встречи с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности президент РФ Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны ездить на автомобилях отечественного производства. «Где-то будет поскромнее, чем раньше, – ничего страшного, наоборот, даже хорошо», – отметил он. При отказываться от импорта России не нужно, добавил глава государства.
В ходе встречи президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов предложил Путину протестировать новую модель Lada Iskra. По его словам, автомобиль задуман как «массовый, один из самых бюджетных». Запустить его производство планируется в 2024 г.
После заявления президента глава Роскомнадзора Андрей Липов сообщил, что готов пересесть на отечественный автомобиль. В июне министр финансов РФ Антон Силуанов также подтвердил готовность ведомства закупать российские машины. В ходе ПМЭФ он протестировал Lada Aura и заявил, что новая модель «АвтоВАЗа» сможет заменить иностранные марки, на которых ездят чиновники.
Позицию Минфина поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин, предложив пересесть на отечественный автопром всем бюджетным учреждениям и органам власти. Он отметил, что Госдума также примет такое решение.