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Бизнес

«Москвич» и «АвтоВАЗ» заявили о готовности обеспечить чиновников автомобилями

Ведомости

У «АвтоВАЗа» есть необходимые производственные мощности, чтобы обеспечить закупки автомобилей для чиновников. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на автопроизводителя. 

«На сегодняшний день "АвтоВАЗ" обладает необходимым инженерным потенциалом и производственными мощностями, чтобы обеспечить поставки автомобилей в рамках госзаказа для аппарата чиновников в необходимых объемах», – заявили в компании.

Завод «Москвич» также сможет удовлетворить спрос на легковые автомобили, если такой заказ поступит от государственного сектора, сообщили ТАСС в пресс-службе автопроизводителя. 

Ранее сегодня во время встречи с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности президент РФ Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны ездить на автомобилях отечественного производства. «Где-то будет поскромнее, чем раньше, – ничего страшного, наоборот, даже хорошо», – отметил он. При отказываться от импорта России не нужно, добавил глава государства. 

Ранее по теме: Продажи автомобилей «Москвич» в июле выросли на 40%

В ходе встречи президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов предложил Путину протестировать новую модель Lada Iskra. По его словам, автомобиль задуман как «массовый, один из самых бюджетных». Запустить его производство планируется в 2024 г. 

После заявления президента глава Роскомнадзора Андрей Липов сообщил, что готов пересесть на отечественный автомобиль. В июне министр финансов РФ Антон Силуанов также подтвердил готовность ведомства закупать российские машины. В ходе ПМЭФ он протестировал Lada Aura и заявил, что новая модель «АвтоВАЗа» сможет заменить иностранные марки, на которых ездят чиновники.

Позицию Минфина поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин, предложив пересесть на отечественный автопром всем бюджетным учреждениям и органам власти. Он отметил, что Госдума также примет такое решение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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