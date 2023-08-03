Глава «АвтоВАЗа» предложил Путину испытать новый автомобиль Lada Iskra

Производство новой линейки автомобилей компакт-класса под названием Lada Iskra Соколов анонсировал в ходе ПМЭФ-2023. Тогда он сообщил, что производство автомобиля начнется в 2024 г., а его продажи запустят в 2025 г. Компания планирует выпускать семейство автомобилей в трех вариациях – седан, универсал и кросс-версию. Машины будут базироваться на платформе XJO, которая является частью глобальной платформы CMF-B. По словам Соколова, новинка будет относиться к сегменту В и по размерам будет немного больше нынешней Lada Granta, а ценовое позиционирование будет в промежутке между Granta и Vesta. В разработку Lada Iskra «АвтоВАЗ» инвестирует 37 млрд руб.