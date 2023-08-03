Глава «АвтоВАЗа» предложил Путину испытать новый автомобиль Lada Iskra
Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов предложил главе государства Владимиру Путину протестировать новую модель автомобиля – Lada Iskra. С таким предложением глава компании выступил в ходе встречи Путина с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.
По словам Соколова, «АвтоВАЗ» планирует выпустить новый «массовый, один из самых бюджетных» автомобилей Lada Iskra в следующем году.
«Конечно, это будет большая честь, Владимир Владимирович, для нас, если бы вы испытали его, как в свое время Lada Kalina», – предложил Соколов. Видеофрагмент встречи опубликовал Telegram-канал журналистов кремлевского пула «РИА Новости».
Всего, по словам Соколова, компания планирует в течение двух лет запустить четыре новых продукта.
Производство новой линейки автомобилей компакт-класса под названием Lada Iskra Соколов анонсировал в ходе ПМЭФ-2023. Тогда он сообщил, что производство автомобиля начнется в 2024 г., а его продажи запустят в 2025 г. Компания планирует выпускать семейство автомобилей в трех вариациях – седан, универсал и кросс-версию. Машины будут базироваться на платформе XJO, которая является частью глобальной платформы CMF-B. По словам Соколова, новинка будет относиться к сегменту В и по размерам будет немного больше нынешней Lada Granta, а ценовое позиционирование будет в промежутке между Granta и Vesta. В разработку Lada Iskra «АвтоВАЗ» инвестирует 37 млрд руб.