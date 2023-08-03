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Глава «АвтоВАЗа» предложил Путину испытать новый автомобиль Lada Iskra

Ведомости

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов предложил главе государства Владимиру Путину протестировать новую модель автомобиля – Lada Iskra. С таким предложением глава компании выступил в ходе встречи Путина с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

По словам Соколова, «АвтоВАЗ» планирует выпустить новый «массовый, один из самых бюджетных» автомобилей Lada Iskra в следующем году.

«Конечно, это будет большая честь, Владимир Владимирович, для нас, если бы вы испытали его, как в свое время Lada Kalina», – предложил Соколов. Видеофрагмент встречи опубликовал Telegram-канал журналистов кремлевского пула «РИА Новости».

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Всего, по словам Соколова, компания планирует в течение двух лет запустить четыре новых продукта.

Производство новой линейки автомобилей компакт-класса под названием Lada Iskra Соколов анонсировал в ходе ПМЭФ-2023. Тогда он сообщил, что производство автомобиля начнется в 2024 г., а его продажи запустят в 2025 г. Компания планирует выпускать семейство автомобилей в трех вариациях – седан, универсал и кросс-версию. Машины будут базироваться на платформе XJO, которая является частью глобальной платформы CMF-B. По словам Соколова, новинка будет относиться к сегменту В и по размерам будет немного больше нынешней Lada Granta, а ценовое позиционирование будет в промежутке между Granta и Vesta. В разработку Lada Iskra «АвтоВАЗ» инвестирует 37 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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