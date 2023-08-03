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Бизнес

Путин: все чиновники должны ездить на отечественных автомобилях

Ведомости

Все российские чиновники должны ездить на автомобилях отечественного производства, заявил президент РФ Владимир Путин  на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

«Все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях. Где-то будет поскромнее, чем раньше – ничего страшного, наоборот, даже хорошо. Все это чиновничество наше замечательное должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, автомобилей, другой продукции», – рассказал президент.

Глава государства добавил, что к нему обратились министерства и ведомства с просьбой сделать упор на закупки иностранных автомобилей, но он заявил, что это должно быть «абсолютно исключено».

При этом отказываться от импорта России не нужно, но «какие-то базовые вещи» должны ориентированы на отечественного производителя, считает Путин.

В июле председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил, чтобы все бюджетные учреждения и органы власти в обязательном порядке закупали отечественные автомобили. Володин призвал депутатов поддержать позицию Министерства финансов, сотрудники которого по решению министра Антона Силуанов пересядут на российские автомобили с глубоким уровнем локализации. Спикер подчеркнул, что Госдума также примет такое решение.

Он напомнил, что Путин пользуется отечественным автомобилем – «Аурусом». При этом Володин добавил, что нужно учитывать локализацию, так как «глубокая локализация позволит нам создавать новые предприятия, которые будут работать на сборку, на конвейер».

Силуанов в ходе ПМЭФа протестировал отечественный автомобиль Lada Aura. После этого он отметил, что новая модель «АвтоВАЗа» сможет заменить иностранные марки, на которых ездят чиновники. Вместе с этим он отметил, что сотрудники министерства готовы сменить свои служебные автомобили на Lada Aura.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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