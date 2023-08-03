Путин: все чиновники должны ездить на отечественных автомобилях

«Все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях. Где-то будет поскромнее, чем раньше – ничего страшного, наоборот, даже хорошо. Все это чиновничество наше замечательное должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, автомобилей, другой продукции», – рассказал президент.