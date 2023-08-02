Продажи автомобилей «Москвич» в июле выросли на 40%
Продажи автомобилей «Москвич» в июле 2023 г. выросли более чем на 40% по сравнению с прошлым месяцем, до 2100 единиц. Об этом говорится в сообщении компании.
«За месяц мы продали 2 132 автомобиля, встали на учет более 1 700 кроссоверов. Общий объем продаж за все время превысил планку в 6 000 машин», – сообщил автозавод.
Ранее производитель заявил, что стоимость автомобиля «Москвич 3» превысила 2 млн руб. По данным на 1 августа, максимальная рекомендованная розничная цена на кроссовер «Москвич 3» достигла 2,22 млн руб. Стоимость версии с вариатором составила 2,28 млн руб., а в комплектации «комфорт» – 2,48 млн. При этом цена электромобиля «Москвич 3е» указана от 3,95 млн руб.
В феврале начались поставки кроссоверов «Москвич 3» и его электрической версии «Москвич 3е» в российские города, а в марте стартовали продажи автомобилей у официальных дилеров. Объем производства кроссоверов «Москвич 3» и «Москвич 3е» с момента старта сборки в ноябре 2022 г. составил 11 000 авто.