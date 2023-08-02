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Бизнес

Продажи автомобилей «Москвич» в июле выросли на 40%

Ведомости

Продажи автомобилей «Москвич» в июле 2023 г. выросли более чем на 40% по сравнению с прошлым месяцем, до 2100 единиц. Об этом говорится в сообщении компании.

«За месяц мы продали 2 132 автомобиля, встали на учет более 1 700 кроссоверов. Общий объем продаж за все время превысил планку в 6 000 машин», – сообщил автозавод.

Ранее производитель заявил, что стоимость автомобиля «Москвич 3» превысила 2 млн руб. По данным на 1 августа, максимальная рекомендованная розничная цена на кроссовер «Москвич 3» достигла 2,22 млн руб. Стоимость версии с вариатором составила 2,28 млн руб., а в комплектации «комфорт» – 2,48 млн. При этом цена электромобиля «Москвич 3е» указана от 3,95 млн руб.

В феврале начались поставки кроссоверов «Москвич 3» и его электрической версии «Москвич 3е» в российские города, а в марте стартовали продажи автомобилей у официальных дилеров. Объем производства кроссоверов «Москвич 3» и «Москвич 3е» с момента старта сборки в ноябре 2022 г. составил 11 000 авто. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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