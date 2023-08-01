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Авто

Стоимость автомобиля «Москвич 3» превысила 2 млн рублей

Ведомости

Стоимость автомобиля «Москвич 3» превысила 2 млн руб. Это следует из информации на сайте производителя.

Согласно данным сайта на 1 августа, максимальная рекомендованная розничная цена на кроссовер «Москвич 3» достигла 2,22 млн руб. Ранее стоимость этого автомобиля составляла 1,92 млн руб. Цена версии с вариатором – 2,28 млн руб. Стоимость автомобиля в комплектации «Комфорт» достигла 2,48 млн.

Стоимость электромобиля «Москвич 3е» указана от 3,95 млн руб. вместо 3,58 млн руб. ранее.

ТАСС отмечает, что автозавод не стал комментировать информацию о повышении цен. При этом агентство отмечает, что 1 июня цены уже поднимались на 1%.

Ранее по теме: Сергею Собянину представили новый отечественный седан «Москвич 6»

Производство «Москвичей» началось 23 ноября на бывшем московском заводе Renault. Первой новой моделью предприятия стал «Москвич 3» – компактный кроссовер, оснащенный 1,5 л бензиновым турбомотором мощностью 150 л. с.

В начале апреля «Москвич» представил мэру Москвы Сергею Собянину новую модель автомобиля – седан «Москвич 6». Производство и продажи машины стартуют во второй половине 2023 г., уточнял Собянин. «Москвич 6» представляет собой седан длиной 4,78 м, шириной 1,82 м и высотой 1,492 м с колесной базой 2,77 м и просторным салоном с эргономичными сиденьями. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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