Стоимость автомобиля «Москвич 3» превысила 2 млн рублей
Стоимость автомобиля «Москвич 3» превысила 2 млн руб. Это следует из информации на сайте производителя.
Согласно данным сайта на 1 августа, максимальная рекомендованная розничная цена на кроссовер «Москвич 3» достигла 2,22 млн руб. Ранее стоимость этого автомобиля составляла 1,92 млн руб. Цена версии с вариатором – 2,28 млн руб. Стоимость автомобиля в комплектации «Комфорт» достигла 2,48 млн.
Стоимость электромобиля «Москвич 3е» указана от 3,95 млн руб. вместо 3,58 млн руб. ранее.
ТАСС отмечает, что автозавод не стал комментировать информацию о повышении цен. При этом агентство отмечает, что 1 июня цены уже поднимались на 1%.
Производство «Москвичей» началось 23 ноября на бывшем московском заводе Renault. Первой новой моделью предприятия стал «Москвич 3» – компактный кроссовер, оснащенный 1,5 л бензиновым турбомотором мощностью 150 л. с.
В начале апреля «Москвич» представил мэру Москвы Сергею Собянину новую модель автомобиля – седан «Москвич 6». Производство и продажи машины стартуют во второй половине 2023 г., уточнял Собянин. «Москвич 6» представляет собой седан длиной 4,78 м, шириной 1,82 м и высотой 1,492 м с колесной базой 2,77 м и просторным салоном с эргономичными сиденьями.