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Главы МИД России и КНР оценили перспективы урегулирования украинского кризиса

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И обсудили текущее положение дел на Украине и отметили бесперспективность попыток урегулирования кризиса без учета интересов и тем более без участия России. Об этом сообщил МИД РФ.

В ведомстве отметили, что переговоры прошли в присущем российско-китайскому диалогу доверительном и конструктивном ключе. Стороны констатировали близость позиций относительно действий США на международной арене и отметили их антироссийский и антикитайский характер.

Главы МИД России и КНР провели переговоры 18 сентября в Москве. Лавров отметил, что лидеры России и Китая определили четкие направления дальнейшего углубления стратегического взаимодействия как по двусторонним делам, так и по международным проблемам.

1 сентября президент России Владимир Путин заявил, что в скором времени намерен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры России и Китая обсудят в том числе развитие гуманитарных контактов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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