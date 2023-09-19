Главы МИД России и КНР оценили перспективы урегулирования украинского кризиса

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И обсудили текущее положение дел на Украине и отметили бесперспективность попыток урегулирования кризиса без учета интересов и тем более без участия России. Об этом сообщил МИД РФ.