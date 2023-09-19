Главы МИД России и КНР оценили перспективы урегулирования украинского кризиса
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И обсудили текущее положение дел на Украине и отметили бесперспективность попыток урегулирования кризиса без учета интересов и тем более без участия России. Об этом сообщил МИД РФ.
В ведомстве отметили, что переговоры прошли в присущем российско-китайскому диалогу доверительном и конструктивном ключе. Стороны констатировали близость позиций относительно действий США на международной арене и отметили их антироссийский и антикитайский характер.
Главы МИД России и КНР провели переговоры 18 сентября в Москве. Лавров отметил, что лидеры России и Китая определили четкие направления дальнейшего углубления стратегического взаимодействия как по двусторонним делам, так и по международным проблемам.
1 сентября президент России Владимир Путин заявил, что в скором времени намерен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры России и Китая обсудят в том числе развитие гуманитарных контактов.