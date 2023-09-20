Минобороны сообщило об ударе по штурмовикам «Азова»
Российские войска нанесли удар на краснолиманском направлении по позициям ВСУ и «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Центр» подполковника Александра Савчука.
Он уточнил, что штурмовые группы ВСУ и «Азова» были поражены в районе Серебрянского лесничества. По словам Савчука, в результате потери противника составили до 50 военнослужащих, также была уничтожены одна бронированная машина.
В Минобороны добавили, что российская авиация также ударила по четырем командно-наблюдательным пунктам ВСУ в районах Торского и Серебрянки в ДНР. Кроме того, средства ПВО перехватили реактивный снаряд РСЗО HIMARS.
Минобороны регулярно сообщает об ударах по бойцам «Азова». В частности, поражение бригаде было нанесено 18 сентября также в районе Серебрянского лесничества. В конце августа ведомство заявило об отражении атаки «Азова» в районах Ямполовского участка и Серебрянского лесничества. Савчук уточнял, что потери противника составили более 60 человек.
Киев сообщил о возвращении «Азова» в зону боевых действий в середине августа. В сентябре 2022 г. Россия и Украина при посредничестве Турции провели обмен пленными, включая более сотни бойцов и пять командиров «Азова». Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что боевики останутся в Турции до окончания боевых действий на Украине.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. ВСУ ведут наступательные действия с начала июня этого года. В Кремле неоднократно заявляли об отсутствии успехов у украинской армии и указывали на большие потери противника.