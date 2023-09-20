Газета
Политика

СМИ: в G7 допустили, что конфликт на Украине продлится еще не менее шести лет

Ведомости

Конфликт на Украине может продлиться еще 6-7 лет. Об этом заявил Bloomberg высокопоставленный чиновник одной из европейских стран G7.

По словам собеседника, союзникам нужно спланировать финансовую поддержку Киева на такой долгий срок. Другой неназванный высокопоставленный европейский чиновник выразил мнение, что Украина будет сталкиваться с растущими проблемами из-за «недостаточных поставок» западного оружия и больших потерь.

Представитель госдепа США сообщил журналистам, что в кулуарах Генассамблеи ООН страны G7 сошлись на том, что боевые действия на Украине, вероятно, продлятся «в среднесрочной или долгосрочной перспективе», отмечает агентство. При этом, как сообщили Bloomberg чиновники, Киев по-прежнему выступает против переговоров и не намерен принимать любую резолюцию, которая не предполагает полного вывода российских войск.

17 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нужно быть готовыми к затяжному конфликту на Украине. Он добавил, что Украина «перестанет существовать, если перестанет воевать». По словам генсека, мир возможен только в том случае, если «Россия сложит оружие».

Ранее по теме: Шеф Пентагона Остин заявил о скорой отправке танков Abrams на Украину

Аналогичное мнение 19 сентября высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, «совершенно очевидно», что боевые действия на Украине «закончатся нескоро». Как утверждает Эрдоган, президент России Владимир Путин хочет быстрого разрешения конфликта.

После начала боевых действий на Украине стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте 2022 г. Последняя встреча российской и украинской делегаций прошла в Стамбуле 29 марта 2022 г., после чего процесс был заморожен, поскольку Киев вышел из него.

В октябре 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Путин. Россия неоднократно говорила, что открыта к переговорам, однако их проведение невозможно из-за этого документа.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных