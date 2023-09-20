СМИ: в G7 допустили, что конфликт на Украине продлится еще не менее шести лет
Конфликт на Украине может продлиться еще 6-7 лет. Об этом заявил Bloomberg высокопоставленный чиновник одной из европейских стран G7.
По словам собеседника, союзникам нужно спланировать финансовую поддержку Киева на такой долгий срок. Другой неназванный высокопоставленный европейский чиновник выразил мнение, что Украина будет сталкиваться с растущими проблемами из-за «недостаточных поставок» западного оружия и больших потерь.
Представитель госдепа США сообщил журналистам, что в кулуарах Генассамблеи ООН страны G7 сошлись на том, что боевые действия на Украине, вероятно, продлятся «в среднесрочной или долгосрочной перспективе», отмечает агентство. При этом, как сообщили Bloomberg чиновники, Киев по-прежнему выступает против переговоров и не намерен принимать любую резолюцию, которая не предполагает полного вывода российских войск.
17 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нужно быть готовыми к затяжному конфликту на Украине. Он добавил, что Украина «перестанет существовать, если перестанет воевать». По словам генсека, мир возможен только в том случае, если «Россия сложит оружие».
Аналогичное мнение 19 сентября высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, «совершенно очевидно», что боевые действия на Украине «закончатся нескоро». Как утверждает Эрдоган, президент России Владимир Путин хочет быстрого разрешения конфликта.
После начала боевых действий на Украине стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте 2022 г. Последняя встреча российской и украинской делегаций прошла в Стамбуле 29 марта 2022 г., после чего процесс был заморожен, поскольку Киев вышел из него.
В октябре 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Путин. Россия неоднократно говорила, что открыта к переговорам, однако их проведение невозможно из-за этого документа.