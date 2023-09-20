СМИ: в G7 допустили, что конфликт на Украине продлится еще не менее шести лет

После начала боевых действий на Украине стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте 2022 г. Последняя встреча российской и украинской делегаций прошла в Стамбуле 29 марта 2022 г., после чего процесс был заморожен, поскольку Киев вышел из него.