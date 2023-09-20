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Политика

Алиев пообещал обеспечить все права армян Карабаха

Ведомости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал в своем обращении к нации обеспечить все права проживающих в Нагорном Карабахе армян, выразив уверенность в том, что скоро те увидят перемены к лучшему.

«Я говорил это и хочу сказать еще раз: армянское население Карабаха является нашими гражданами <...> Я уверен, что армянское население, проживающее в Карабахе, вскоре увидит перемены к лучшему. <...> Все их права будут гарантированы – права на образование, культурные права, религиозные права, права на муниципальные выборы», – рассказал он (цитата по «Азертадж»).

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Азербайджан, утверждает Алиев, стремится построить совместную жизнь на основе мира, взаимопонимания и взаимного уважения. Баку, по его словам, готов реализовать различные социальные программы в регионе и уже активно восстанавливает территории Карабаха, перешедшие под его контроль осенью 2020 г.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя». Уже 20 сентября в непризнанной республике сообщили о полном прекращении огня и разоружении войск при посредничестве российских миротворцев. Позже это подтвердили в оборонных ведомствах Азербайджана и России.

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Как отметили в аппарате главы НКР, вопросы реинтеграции, обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха будут обсуждаться на встрече «представителей местного армянского населения» и властей Азербайджана в Евлахе 21 сентября, а также на последующих встречах.

После начала боевых действий премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан начал «наземную операцию по этнической чистке армян Нагорного Карабаха». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил вечером 20 сентября, что оснований говорить об «этнических чистках» в Нагорном Карабахе нет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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