Алиев пообещал обеспечить все права армян Карабаха
Президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал в своем обращении к нации обеспечить все права проживающих в Нагорном Карабахе армян, выразив уверенность в том, что скоро те увидят перемены к лучшему.
«Я говорил это и хочу сказать еще раз: армянское население Карабаха является нашими гражданами <...> Я уверен, что армянское население, проживающее в Карабахе, вскоре увидит перемены к лучшему. <...> Все их права будут гарантированы – права на образование, культурные права, религиозные права, права на муниципальные выборы», – рассказал он (цитата по «Азертадж»).
Азербайджан, утверждает Алиев, стремится построить совместную жизнь на основе мира, взаимопонимания и взаимного уважения. Баку, по его словам, готов реализовать различные социальные программы в регионе и уже активно восстанавливает территории Карабаха, перешедшие под его контроль осенью 2020 г.
19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя». Уже 20 сентября в непризнанной республике сообщили о полном прекращении огня и разоружении войск при посредничестве российских миротворцев. Позже это подтвердили в оборонных ведомствах Азербайджана и России.
Как отметили в аппарате главы НКР, вопросы реинтеграции, обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха будут обсуждаться на встрече «представителей местного армянского населения» и властей Азербайджана в Евлахе 21 сентября, а также на последующих встречах.
После начала боевых действий премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан начал «наземную операцию по этнической чистке армян Нагорного Карабаха». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил вечером 20 сентября, что оснований говорить об «этнических чистках» в Нагорном Карабахе нет.