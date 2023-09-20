Алиев пообещал обеспечить все права армян Карабаха

«Я говорил это и хочу сказать еще раз: армянское население Карабаха является нашими гражданами <...> Я уверен, что армянское население, проживающее в Карабахе, вскоре увидит перемены к лучшему. <...> Все их права будут гарантированы – права на образование, культурные права, религиозные права, права на муниципальные выборы», – рассказал он (цитата по «Азертадж»).