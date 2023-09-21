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В Совфеде предложили создать международную организацию по защите журналистов

Ведомости

России необходимо создать собственную международную организацию по защите прав журналистов на базе дружественных стран, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Нам нужно создавать собственную организацию на базе дружественных нам государств. Возможно, это будет рабочая группа при одной из международных организаций, в которых мы активно участвуем или их возглавляем», – предложил Пушков на форуме «Вся Россия – 2023» (цитата по ТАСС).

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Сенатор отметил, что на Западе много НКО, которые занимаются защитой журналистов, но «они неэффективные», их можно уличить в нарушении принципов международного права. Пушков планирует обсудить вопрос учреждения такой организации с российскими внешнеполитическими структурами.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что на Западе не оставляют попыток очернить образ России и африканских государств в медиапространстве. В связи с этим, по его словам, востребована инициативная и ответственная работа журналистов. Он убежден, что представители СМИ смогут «сформировать конструктивную информационно-новостную повестку», которая будет основана «на правде и фактах, а не на манипуляциях и выдумках».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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