В Совфеде предложили создать международную организацию по защите журналистов

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что на Западе не оставляют попыток очернить образ России и африканских государств в медиапространстве. В связи с этим, по его словам, востребована инициативная и ответственная работа журналистов. Он убежден, что представители СМИ смогут «сформировать конструктивную информационно-новостную повестку», которая будет основана «на правде и фактах, а не на манипуляциях и выдумках».