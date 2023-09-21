В Совфеде предложили создать международную организацию по защите журналистов
России необходимо создать собственную международную организацию по защите прав журналистов на базе дружественных стран, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
«Нам нужно создавать собственную организацию на базе дружественных нам государств. Возможно, это будет рабочая группа при одной из международных организаций, в которых мы активно участвуем или их возглавляем», – предложил Пушков на форуме «Вся Россия – 2023» (цитата по ТАСС).
Сенатор отметил, что на Западе много НКО, которые занимаются защитой журналистов, но «они неэффективные», их можно уличить в нарушении принципов международного права. Пушков планирует обсудить вопрос учреждения такой организации с российскими внешнеполитическими структурами.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что на Западе не оставляют попыток очернить образ России и африканских государств в медиапространстве. В связи с этим, по его словам, востребована инициативная и ответственная работа журналистов. Он убежден, что представители СМИ смогут «сформировать конструктивную информационно-новостную повестку», которая будет основана «на правде и фактах, а не на манипуляциях и выдумках».