Хинштейн заявил о подготовке поправок о формированиях добровольцев в Росгвардии

«Сразу хочу отметить: наши предложения не имеют ничего общего с появившимися в последнее время слухами о переводе в состав Росгвардии бывших подразделений ЧВК "Вагнер"», – подчеркнул депутат, отметив, что по его информации, это не соответствует действительности. Также законопроект дает право Росгвардии заключать контракты только с гражданами, а не с организациями.