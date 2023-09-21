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Хинштейн заявил о подготовке поправок о формированиях добровольцев в Росгвардии

Ведомости

Группа депутатов и сенаторов подготовила пакет поправок, которые позволяют Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования, сообщил председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Депутат пояснил, что Росгвардия активно участвует в спецоперации и выполняет схожие с Минобороны задачи. В связи с этим авторы законопроекта, предлагают распространить на ведомство все те полномочия, которые есть у оборонного министерства. Пакет поправок планируют внести в Госдуму 22 сентября. Хинштейн пояснил, что законопроект разработан «вместе с коллегами по Госдуме и Совету Федерации».

Согласно законопроекту, Росгвардия сможет создавать добровольческие формирования по решению президента. «Их можно будет привлекать для выполнения отдельных задач в области обороны в период проведения мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта, при проведении КТО и т.д.», – написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

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Также предлагается распространить на добровольцев Росгвардии все те правовые и социальные гарантии, которые есть у добровольцев Минобороны.

«Сразу хочу отметить: наши предложения не имеют ничего общего с появившимися в последнее время слухами о переводе в состав Росгвардии бывших подразделений ЧВК "Вагнер"», – подчеркнул депутат, отметив, что по его информации, это не соответствует действительности. Также законопроект дает право Росгвардии заключать контракты только с гражданами, а не с организациями.

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В ноябре 2022 г. президент России Владимир Путин подписал поправки о создании Минобороны добровольческих формирований. На добровольцев распространяется статус военнослужащих по контракту. Добровольческие формирования будут содействовать «выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании вооруженных сил РФ за пределами РФ».

25 августа 2023 г. Путин подписал указ, в соответствии с которым добровольцы и бойцы территориальной обороны должны будут приносить присягу. Согласно тексту указа, принимать присягу перед флагом будут участники добровольческих формирований, которые принимают участие в спецоперации, бойцы территориальной обороны и работники государственных предприятий, которые были созданы в регионах в период военного положения.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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