Хинштейн заявил о подготовке поправок о формированиях добровольцев в Росгвардии
Группа депутатов и сенаторов подготовила пакет поправок, которые позволяют Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования, сообщил председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
Депутат пояснил, что Росгвардия активно участвует в спецоперации и выполняет схожие с Минобороны задачи. В связи с этим авторы законопроекта, предлагают распространить на ведомство все те полномочия, которые есть у оборонного министерства. Пакет поправок планируют внести в Госдуму 22 сентября. Хинштейн пояснил, что законопроект разработан «вместе с коллегами по Госдуме и Совету Федерации».
Согласно законопроекту, Росгвардия сможет создавать добровольческие формирования по решению президента. «Их можно будет привлекать для выполнения отдельных задач в области обороны в период проведения мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта, при проведении КТО и т.д.», – написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Также предлагается распространить на добровольцев Росгвардии все те правовые и социальные гарантии, которые есть у добровольцев Минобороны.
«Сразу хочу отметить: наши предложения не имеют ничего общего с появившимися в последнее время слухами о переводе в состав Росгвардии бывших подразделений ЧВК "Вагнер"», – подчеркнул депутат, отметив, что по его информации, это не соответствует действительности. Также законопроект дает право Росгвардии заключать контракты только с гражданами, а не с организациями.
В ноябре 2022 г. президент России Владимир Путин подписал поправки о создании Минобороны добровольческих формирований. На добровольцев распространяется статус военнослужащих по контракту. Добровольческие формирования будут содействовать «выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании вооруженных сил РФ за пределами РФ».
25 августа 2023 г. Путин подписал указ, в соответствии с которым добровольцы и бойцы территориальной обороны должны будут приносить присягу. Согласно тексту указа, принимать присягу перед флагом будут участники добровольческих формирований, которые принимают участие в спецоперации, бойцы территориальной обороны и работники государственных предприятий, которые были созданы в регионах в период военного положения.