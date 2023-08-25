Путин подписал указ о присяге для добровольцев и бойцов теробороны

В настоящее время отряды теробороны уже есть в Белгородской, Курской и Псковской областях. 12 июля губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил о планах по созданию отрядов территориальной обороны. Это необходимо, по мнению главы региона, чтобы «пройти азы медицинской и тактической подготовки, научиться пользоваться оружием». В приграничной Воронежской области власти пока не планируют вооружать территориальную оборону. Как цитирует «Коммерсантъ» губернатора Александра Гусева, «гражданские с автоматами в руках» несут «большую опасность».