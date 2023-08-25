Газета
Общество

Путин подписал указ о присяге для добровольцев и бойцов теробороны

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым добровольцы и бойцы территориальной обороны должны будут приносить присягу. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

Согласно тексту указа, принимать присягу перед флагом будут участники добровольческих формирований, которые принимают участие в спецоперации, бойцы территориальной обороны и работники государственных предприятий, которые были созданы в регионах в период военного положения. К таковым, например, будут относиться сотрудники центра специального назначения «Охрана» Запорожской области. 

Ранее по теме: В Кремле объяснили выдачу оружия белгородской теробороне обстановкой в регионе

Согласно тексту присяги, человек, поступивший на службу, обещает соблюдать приказы командиров, быть преданным России и защищать ее независимость и конституционный строй. 

В настоящее время отряды теробороны уже есть в Белгородской, Курской и Псковской областях. 12 июля губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил о планах по созданию отрядов территориальной обороны. Это необходимо, по мнению главы региона, чтобы «пройти азы медицинской и тактической подготовки, научиться пользоваться оружием». В приграничной Воронежской области власти пока не планируют вооружать территориальную оборону. Как цитирует «Коммерсантъ» губернатора Александра Гусева, «гражданские с автоматами в руках» несут «большую опасность».

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

13 июня Путин подписал закон, который устанавливает в стране День военной присяги 21 ноября. Авторы инициативы (законопроект был внесен еще в 2019 г.) сочли, что объявление в России памятной даты по этому случаю будет «способствовать воспитанию россиян, особенно молодежи, в духе любви, преданности, беззаветного служения Родине, уважения к защитникам Отечества и Вооруженным силам страны».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных