Путин подписал указ о присяге для добровольцев и бойцов теробороны
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым добровольцы и бойцы территориальной обороны должны будут приносить присягу. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно тексту указа, принимать присягу перед флагом будут участники добровольческих формирований, которые принимают участие в спецоперации, бойцы территориальной обороны и работники государственных предприятий, которые были созданы в регионах в период военного положения. К таковым, например, будут относиться сотрудники центра специального назначения «Охрана» Запорожской области.
Согласно тексту присяги, человек, поступивший на службу, обещает соблюдать приказы командиров, быть преданным России и защищать ее независимость и конституционный строй.
В настоящее время отряды теробороны уже есть в Белгородской, Курской и Псковской областях. 12 июля губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил о планах по созданию отрядов территориальной обороны. Это необходимо, по мнению главы региона, чтобы «пройти азы медицинской и тактической подготовки, научиться пользоваться оружием». В приграничной Воронежской области власти пока не планируют вооружать территориальную оборону. Как цитирует «Коммерсантъ» губернатора Александра Гусева, «гражданские с автоматами в руках» несут «большую опасность».
13 июня Путин подписал закон, который устанавливает в стране День военной присяги 21 ноября. Авторы инициативы (законопроект был внесен еще в 2019 г.) сочли, что объявление в России памятной даты по этому случаю будет «способствовать воспитанию россиян, особенно молодежи, в духе любви, преданности, беззаветного служения Родине, уважения к защитникам Отечества и Вооруженным силам страны».