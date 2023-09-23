В Киеве заявили об отсутствии плана на случай сокращения поддержки США
На Украине не обсуждался план действий на случай сокращения помощи со стороны США, сообщил в интервью телекомпании PBS секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Он ответил на вопрос, что будут делать в Киеве, если Вашингтон решит сократит помощь республике.
«Мы не можем сказать, что у нас есть какие-то отдельные дискуссии по поводу какого-то плана "б". У нас нет желания заниматься какими-то отвлеченными дискуссиями», – сказал Данилов.
По его словам, на Западе нет единого мнения о будущем Украины, поскольку там «говорят о помощи, а не о победе». Глава СНБО добавил, что если Киев не одержит победу в конфликте, «существование страны будет лишь вопросом времени».
В сентябре президент Украины Владимир Зеленский говорил в интервью CNN, что поставки западного оружия не гарантируют скорого достижения ожидаемых результатов. Он также ответил на критические замечания в сторону ВСУ об «очень медленном» контрнаступлении. По словам Зеленского, несмотря на это «оно все еще продолжается».
6 сентября в ходе выступления в украинском МИДе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон видит «хороший прогресс» в контрнаступлении Украины, и добавил, что для США важно, чтобы у Киева было все, что нужно для его успешного проведения. В связи с этим он объявил о выделении еще $1 млрд финансовой помощи Киеву. Тогда же Пентагон сообщил о новом пакете помощи для Украины в $175 млн, в который, в частности, вошли снаряды с обедненным ураном для танков Abrams.
Москва неоднократно критиковала поставки западного оружия Киеву и указывала на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. Власти указывали на попытку Запада поставками оружия на Украину затянуть конфликт.