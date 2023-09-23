В Киеве заявили об отсутствии плана на случай сокращения поддержки США

6 сентября в ходе выступления в украинском МИДе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон видит «хороший прогресс» в контрнаступлении Украины, и добавил, что для США важно, чтобы у Киева было все, что нужно для его успешного проведения. В связи с этим он объявил о выделении еще $1 млрд финансовой помощи Киеву. Тогда же Пентагон сообщил о новом пакете помощи для Украины в $175 млн, в который, в частности, вошли снаряды с обедненным ураном для танков Abrams.