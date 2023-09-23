Часть сбитой ракеты обнаружили в парке Севастополя
В парке Учкуевка, который находится недалеко от Севастопольской бухты, обнаружена часть сбитой ранее ракеты, парк закрыт, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«В парке Учкуевка обнаружили часть от сбитой ракеты. Парк сейчас закрыли, территория оцеплена, ждут прибытия спецслужб», – написал он.
Спустя примерно два часа Развожаев сообщил, что осколки ракеты из парка убрали, и сейчас он вновь открыт для посещения.
Утром 23 сентября в Севастополе была объявлена «ракетная опасность», Развожаев призвал людей спрятаться в укрытиях. Это произошло после того, как в городе сработала система ПВО, а ракетные обломки упали возле причала в районе Сухарной балки. Работу пассажирского морского транспорта приостанавливали.
В связи с попыткой атаки властям начали поступать вопросы об укрытиях. Развожаев написал на тему убежищ развернутый пост, в котором призвал людей не паниковать и анонсировал проверку укрытий.
До этого Севастополь подвергся ракетной атаке со стороны Украины 22 сентября. В результате было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, там произошел пожар. В Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили пять ракет. Изначально министерство сообщило об одном погибшем военнослужащем, но затем уточнило, что пока он числится пропавшим без вести.