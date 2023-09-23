Часть сбитой ракеты обнаружили в парке Севастополя

До этого Севастополь подвергся ракетной атаке со стороны Украины 22 сентября. В результате было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, там произошел пожар. В Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили пять ракет. Изначально министерство сообщило об одном погибшем военнослужащем, но затем уточнило, что пока он числится пропавшим без вести.