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Часть сбитой ракеты обнаружили в парке Севастополя

Ведомости

В парке Учкуевка, который находится недалеко от Севастопольской бухты, обнаружена часть сбитой ранее ракеты, парк закрыт, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«В парке Учкуевка обнаружили часть от сбитой ракеты. Парк сейчас закрыли, территория оцеплена, ждут прибытия спецслужб», – написал он.

Спустя примерно два часа Развожаев сообщил, что осколки ракеты из парка убрали, и сейчас он вновь открыт для посещения.

Утром 23 сентября в Севастополе была объявлена «ракетная опасность», Развожаев призвал людей спрятаться в укрытиях. Это произошло после того, как в городе сработала система ПВО, а ракетные обломки упали возле причала в районе Сухарной балки. Работу пассажирского морского транспорта приостанавливали.

Ранее по теме: Власти Севастополя сообщили о ракетной опасности

В связи с попыткой атаки властям начали поступать вопросы об укрытиях. Развожаев написал на тему убежищ развернутый пост, в котором призвал людей не паниковать и анонсировал проверку укрытий.

До этого Севастополь подвергся ракетной атаке со стороны Украины 22 сентября. В результате было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, там произошел пожар. В Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили пять ракет. Изначально министерство сообщило об одном погибшем военнослужащем, но затем уточнило, что пока он числится пропавшим без вести.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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