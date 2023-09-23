Госдума проведет совещание по вопросам помощи участникам спецоперации

«Нужно делать все возможное, чтобы наши герои – в полном смысле это герои, наши ребята, которые на передовой воюют, – чувствовали, что они востребованы, могут работать, могут обеспечивать своих близких, свои семьи, создавать эти семьи», – добавил он. Президент попросил губернаторов контролировать лично эти вопросы.