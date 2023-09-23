Госдума проведет совещание по вопросам помощи участникам спецоперации
Депутаты Госдумы на следующей неделе проведут по вопросам оказания помощи участникам спецоперации на Украине, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«На следующей неделе состоится совещание с депутатами Государственной думы по вопросам оказания помощи участникам СВО с целью достижения поставленных Владимиром Владимировичем Путиным задач», – сказал Володин (цитата по ТАСС).
Спикер Госдумы призвал сделать все, чтобы у солдат и офицеров было все необходимое и чтобы этому не мешали «бюрократия и несогласованность». Володин уточнил, что речь идет о получении технических средств реабилитации, оказании медицинской, социальной и другой помощи.
Тему поддержки участников боевых действий затронул 21 сентября президент России Владимир Путин. В ходе своего выступления на заседании президиума Госсовета по развитию рынка труда в Великом Новгороде он заявил, что все меры по развитию рынка труда связаны, как, например, программы повышения квалификации женщин в декрете, так и участников спецоперации, которых необходимо поддерживать в трудоустройстве.
«Нужно делать все возможное, чтобы наши герои – в полном смысле это герои, наши ребята, которые на передовой воюют, – чувствовали, что они востребованы, могут работать, могут обеспечивать своих близких, свои семьи, создавать эти семьи», – добавил он. Президент попросил губернаторов контролировать лично эти вопросы.
Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев рассказал ранее «Ведомостям», что законы, касающиеся участников спецоперации, принимают практически в каждую сессию, их уже несколько десятков. В частности, депутат пояснил, что законопроект о страховании добровольцев позволит прописать конкретные нормы, уравнивающие добровольцев с мобилизованными и другими участниками специальной военной операции в вопросах страхования.