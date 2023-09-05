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Путин: важно предоставить равные права всем участникам спецоперации

Ведомости

У всех участников спецоперации на Украине должны быть равные права, заявил президент России Владимир Путин на заседании российского организационного комитета «Победа».

«Важно предоставить равные права всем, я хочу это подчеркнуть, – всем без исключения участникам специальной военной операции: и кадровым военным, и добровольцам, контрактникам, мобилизованным и сотрудникам правоохранительных органов, которые принимают участие в специальной военной операции», – рассказал он.

Военнослужащие, а также их семьи должны быть обеспечены всеми положенными по закону льготами и мерами поддержки, подчеркнул президент. Он также поблагодарил волонтеров и общественные организации, включая фонд «Защитники Отечества», за работу в этом направлении.

В июне президент в ходе посещения Центрального военного клинического госпиталя им. А. А. Вишневского Минобороны заявил, что поддержка участников специальной военной операции и их семей является святым делом. Выступая на параде Победы на Красной площади 9 мая, Путин заявил, что от участников специальной военной операции на Украине зависит будущее российской государственности.

В апреле Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества». Фонд займется оказанием помощи участникам боевых действий в Донбассе с 2014 г., а также членам их семей.

В конце августа пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что Путин общается не только с командованием Вооруженных сил, но и с простыми солдатами, ему интересно все, что происходит в зоне спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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