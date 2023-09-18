В «Единой России» рассказали о приоритетных законопроектах на осеннюю сессию

Законопроект об ответственности военных представителей госзаказчика за нарушение условий госконтракта, который также является приоритетным, направлен на то, чтобы военпреды несли ответственность за нарушения, допущенные при реализации государственного оборонного заказа. Суть в том, что военпреды, хоть и выполняют функцию представителя Минобороны, не являются должностными лицами госзаказсчика, и поэтому ответственность не несут. В их задачи входит в том числе контроль качества и приемки военной продукции, которая во многих случаях направляется в зону проведения спецоперации.