В «Единой России» рассказали о приоритетных законопроектах на осеннюю сессию

В «Единой России» рассказали о приоритетных законопроектах на осеннюю сессиюВ фокусе внимания – поддержка участников спецоперации и стимуляция занятости
«Единая Россия» назвала законопроекты, которые планируется рассмотреть в приоритетном порядке в рамках осенней сессии Госдумы (первое заседание пройдет сегодня). Большинство из них прямо или косвенно связаны с поддержкой участников специальной военной операции, также будут рассматриваться законопроекты, направленные на поддержание занятости и волонтерской деятельности.
Один из законопроектов, который остался в думском портфеле, касается введения механизма обязательного государственного страхования добровольцев, которые принимают участие в спецоперации. Согласно действующему законодательству, такие граждане подлежат обязательному государственному личному страхованию за счет средств федерального бюджета, но проблема в том, что механизм реализации этой нормы законом не предусмотрен.
Законопроект о механизме страхования жизни и здоровья граждан, участвующих в добровольческих отрядах, был внесен в Госдуму 19 июля. Действовать он будет так же, как и государственное личное страхование военнослужащих, – за счет госбюджета. Проект предполагает внесение поправок в законы о статусе военнослужащих и об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих. Указ об обязательном государственном страховании жизни и здоровья добровольцев, которые принимают участие в спецоперации, президент Владимир Путин подписал 3 августа.
Должен быть рассмотрен законопроект о приравнивании к социальным предпринимателям работодателей, которые трудоустраивают участников спецоперации, он был внесен в нижнюю палату в начале августа. Документом предлагается включить в категории социально уязвимых лиц, обеспечение занятости которых дает возможность стать «социальным предпринимателем», участников спецоперации и ветеранов боевых действий в целом. При найме таких сотрудников работодателям будут доступны различные виды государственных льгот, в том числе гранты, аренда недвижимости на льготных условиях, информационная поддержка и др.
Законопроект об ответственности военных представителей госзаказчика за нарушение условий госконтракта, который также является приоритетным, направлен на то, чтобы военпреды несли ответственность за нарушения, допущенные при реализации государственного оборонного заказа. Суть в том, что военпреды, хоть и выполняют функцию представителя Минобороны, не являются должностными лицами госзаказсчика, и поэтому ответственность не несут. В их задачи входит в том числе контроль качества и приемки военной продукции, которая во многих случаях направляется в зону проведения спецоперации.
За нарушения при исполнении гособоронзаказа для должностных лиц предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 30 000 до 50 000 руб., в определенных случаях может наступить и уголовная ответственность. При принятии законопроекта мера будет распространяться и на военпредов, он вносит изменения в ст. 2.5 и 14.55 Кодекса об административных правонарушениях.
В повестке сессии также законопроект о наследовании права на бесплатный земельный участок членами семей Героев России и СССР и полных кавалеров ордена Славы. Мера позволит передавать по наследству право на бесплатный земельный участок женам, детям и родителям вышеупомянутых категорий граждан. Сейчас этой льготой военнослужащие могут воспользоваться только лично. В целом инициатива позволит расширить функционал земельного участка. Раньше он выдавался под постройку дома, садоводство или личное подсобное хозяйство, теперь можно будет вести и фермерскую деятельность.
Еще два приоритетных законопроекта касаются стимуляции занятости и поддержки волонтерской деятельности. Первый из них охватывает широкий спектр вопросов, а частности, он вводит понятия самозанятости и платформенной занятости, а также новые категории лиц – граждане, находящиеся под риском увольнения, бывшие участники военной операции, вдобавок предусмотрены меры поддержки лиц, которые относятся к этим категориям. Помимо прочего, законопроект расширяет возможности работодателей по трудоустройству инвалидов и молодежи. Инициатива поможет в борьбе с безработицей и нелегальной занятостью, кроме того, ею закрепляется новый принцип определения размера пособия по безработице.
Что касается поддержки волонтерства, то направленный на это законопроект конкретизирует круг участников волонтерской деятельности и расширяет его. Согласно документу, организаторами волонтерской деятельности могут быть юридические лица вне зависимости от организационно-правовой формы. Им предлагается внести изменения в закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».
Новая мера приведет к единообразию систему полномочий федеральных, региональных и местных органов в части поддержки волонтерства. Также предлагается ввести меры поддержки самих волонтеров, например, предоставить им помощь при медицинском обследовании, обучении или поступлении в вузы. Кроме того, предлагается ввести знак отличия для награждения выдающихся представителей волонтерского движения.
Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев рассказал «Ведомостям», что законы, касающиеся участников спецоперации, принимают практически в каждую сессию, их уже несколько десятков. Вопросы, связанные с ними, выявляет рабочая группа, которую возглавляет секретарь генсовета партии и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
Депутат пояснил, что законопроект о страховании добровольцев позволит прописать конкретные нормы, уравнивающие добровольцев с мобилизованными и другими участниками специальной военной операции в вопросах страхования.
«Предполагается также закон, который касается аренды жилья для размещающихся, квартирующихся участников военной спецоперации. Сейчас по действующему законодательству для того, чтобы соответствующее командование приняло решение, нужно объявлять конкурс. Объявление публичного конкурса ставит под угрозу жизнь и здоровье участника – это возможность сообщить врагу место дислокации. Поэтому будут приняты поправки, которые разрешат заключать вне конкурса с одним поставщиком соответствующие договоры и соглашения», – объяснил Исаев.
«Мы предполагаем также законодательно предусмотреть возможность создания региональных преференций для малых и средних предприятий, которые будут трудоустраивать участников специальной военной операции. Это последовательно принимаемые нами решения: уже приняты решения о том, что трудовой договор с участниками спецоперации не прерывается, а приостанавливается, за ними сохраняется абсолютное право по восстановлению. Целый ряд решений был принят по тем участникам спецоперации, которые занимаются малым и средним бизнесом», – отметил депутат.