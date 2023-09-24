В ДНР объявили комендантский час

Документ был опубликован на сайте главы республики в воскресенье, 24 сентября. В тексте указа говорится, что на территории ДНР «установлен запрет на нахождение граждан на улицах и в иных общественных местах еженедельно в период с понедельника до пятницы с 23:00 до 04:00 часов». Указ был подписан 18 сентября и вступает в силу со дня опубликования – таким образом, комендантский час будет действовать с понедельника, 25 сентября.