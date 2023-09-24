В ДНР объявили комендантский час
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подписал указ об установлении на территории региона комендантского часа. Он будет действовать ночью по будним дням.
Документ был опубликован на сайте главы республики в воскресенье, 24 сентября. В тексте указа говорится, что на территории ДНР «установлен запрет на нахождение граждан на улицах и в иных общественных местах еженедельно в период с понедельника до пятницы с 23:00 до 04:00 часов». Указ был подписан 18 сентября и вступает в силу со дня опубликования – таким образом, комендантский час будет действовать с понедельника, 25 сентября.
Мера, как отмечается, ограничивает движение общественного и частного транспорта при отсутствии специального разрешения, нахождение граждан на улице и в других общественных местах, за исключением сотрудников некоторых служб и и органов безопасности. Кроме того, запрещается проведение митингов, демонстраций и забастовок.
Вводится военная цензура за почтовыми отправлениями и сообщениями, а также контроль за телефонными переговорами, следует из указа. В ДНР с октября 2022 г. по указу президента РФ введено военное положение.