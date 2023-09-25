Минобороны сообщило об уничтожении четырех беспилотников вблизи Крыма
Четыре беспилотника были уничтожены над акваторией Черного моря и над территорией Крыма. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО четыре беспилотных летательных аппарата были уничтожены над северо-западной частью акватории Черного моря и над территорией Республики Крым», – сказано в сообщении.
Помимо этого Минобороны сообщило, что силы ПВО перехватили два беспилотника над Курской областью, еще два дрона были уничтожены в небе над Брянской областью.
В Крыму регулярно сообщают о попытках Киева атаковать территорию полуострова. Ночью 22 сентября Минобороны сообщило, что средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Черным морем у юго-восточного побережья Крыма и в Туапсинском районе Краснодарского края. Позже ведомство сообщило, что средства ПВО уничтожили украинскую авиационную управляемую ракету и два беспилотника вблизи Крыма. Помимо этого в ночь на 21 сентября Минобороны сообщило об уничтожении 19 БПЛА в акватории Черного моря и в Крыму.
22 сентября Севастополь подвергся ракетной атаке со стороны Украины. В результате было повреждено здание штаба Черноморского флота, там произошел пожар. В Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили пять ракет. Также погиб один российский военнослужащий.
В Крыму сейчас бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Помимо этого с 19 октября 2022 г. в Крыму введен средний уровень реагирования. Аналогичный уровень также установлен еще в семи регионах России, в том числе в Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях.