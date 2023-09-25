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Минобороны сообщило об уничтожении четырех беспилотников вблизи Крыма

Ведомости

Четыре беспилотника были уничтожены над акваторией Черного моря и над территорией Крыма. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России. 

«Дежурными средствами ПВО четыре беспилотных летательных аппарата были уничтожены над северо-западной частью акватории Черного моря и над территорией Республики Крым», – сказано в сообщении.

Помимо этого Минобороны сообщило, что силы ПВО перехватили два беспилотника над Курской областью, еще два дрона были уничтожены в небе над Брянской областью.

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В Крыму регулярно сообщают о попытках Киева атаковать территорию полуострова. Ночью 22 сентября Минобороны сообщило, что средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Черным морем у юго-восточного побережья Крыма и в Туапсинском районе Краснодарского края. Позже ведомство сообщило, что средства ПВО уничтожили украинскую авиационную управляемую ракету и два беспилотника вблизи Крыма. Помимо этого в ночь на 21 сентября Минобороны сообщило об уничтожении 19 БПЛА в акватории Черного моря и в Крыму.

22 сентября Севастополь подвергся ракетной атаке со стороны Украины. В результате было повреждено здание штаба Черноморского флота, там произошел пожар. В Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили пять ракет. Также погиб один российский военнослужащий.

В Крыму сейчас бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Помимо этого с 19 октября 2022 г. в Крыму введен средний уровень реагирования. Аналогичный уровень также установлен еще в семи регионах России, в том числе в Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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