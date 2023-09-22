МО сообщило об одном погибшем военном при ударе по штабу Черноморского флота
Один военнослужащий погиб при ракетном ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны (МО).
«В ходе отражения ракетной атаки средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. По имеющейся информации один военнослужащий погиб», – сказано в сообщении.
22 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что по штабу Черноморского флота в Севастополе нанесли ракетный удар. Возле театра Луначарского на проспекте Нахимова упал осколок. По предварительным данным, гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не пострадала, среди гражданских лиц пострадавших нет.
Позже губернатор предупредил о возможности повторной атаки и попросил местных жителей не выезжать в центр города и не выходить из зданий. К 14:12 мск Развожаев объявил отбой авиационной и ракетной тревоги.
В Крыму регулярно сообщают о попытках Киева атаковать территорию полуострова. Ночью 22 сентября Минобороны сообщило, что средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Черным морем у юго-восточного побережья Крыма и в Туапсинском районе Краснодарского края. Позже ведомство сообщило, что средства ПВО уничтожили украинскую авиационную управляемую ракету и два беспилотника вблизи Крыма. Это произошло около 10:30 мск.