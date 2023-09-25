Совфед единогласно переназначил Зорькина председателем Конституционного суда

22 сентября президент России Владимир Путин внес кандидатуру Зорькина для назначения на новый срок. Помимо этого глава государства предложил назначить бывшего российского судью в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаила Лобова судьей КС. Его кандидатура также была единогласно поддержана Совфедом на заседании.