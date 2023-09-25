Совфед единогласно переназначил Зорькина председателем Конституционного суда
Совет Федерации на пленарном заседании единогласно проголосовал за переназначение Валерия Зорькина председателем Конституционного суда РФ на очередной срок.
Это решение поддержали 153 человека (85,9% от общего числа сенаторов).
Матвиенко отметила профессионализм Зорькина, добавив, что защита прав и свобод граждан, а также защита конституционного строя является для него «высшей ценностью и смыслом жизни».
22 сентября президент России Владимир Путин внес кандидатуру Зорькина для назначения на новый срок. Помимо этого глава государства предложил назначить бывшего российского судью в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаила Лобова судьей КС. Его кандидатура также была единогласно поддержана Совфедом на заседании.
Ранее 25 сентября комитет Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству поддержал переназначение Зорькина. «Небеса распорядились так, что живу, радуюсь, голова работает пока еще», – сказал он после принятия решения в комитете.