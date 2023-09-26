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Правительство Армении сообщило о въезде из Карабаха 13 550 переселенцев

Ведомости

К утру 26 сентября на территорию Армении из Нагорного Карабаха въехали 13 550 человек. Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.

«Данные о регистрации 11000 из них уже обобщены, а потребности 2550 лиц еще идентифицируются», – говорится в сообщении. 

В пресс-службе кабмина уточнили, что переселенцев, у которых нет заранее определенного места жительства, обеспечивают жильем.

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19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. Баку требовал расформировать правительство региона и вывести армянские войска. Ереван отрицал присутствие своих войск в регионе. На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. 

21 сентября в Евлахе прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана. Впоследствии президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность, что процесс реинтеграции армянского населения Карабаха пройдет успешно. Он пояснил, что все проживающие в Карабахском регионе являются гражданами Азербайджана, вне зависимости от национальности. «Их права и свободы будут обеспечены в полном объеме», – подчеркнул Алиев. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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