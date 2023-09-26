Правительство Армении сообщило о въезде из Карабаха 13 550 переселенцев

21 сентября в Евлахе прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана. Впоследствии президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность, что процесс реинтеграции армянского населения Карабаха пройдет успешно. Он пояснил, что все проживающие в Карабахском регионе являются гражданами Азербайджана, вне зависимости от национальности. «Их права и свободы будут обеспечены в полном объеме», – подчеркнул Алиев.