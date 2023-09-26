Правительство Армении сообщило о въезде из Карабаха 13 550 переселенцев
К утру 26 сентября на территорию Армении из Нагорного Карабаха въехали 13 550 человек. Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.
«Данные о регистрации 11000 из них уже обобщены, а потребности 2550 лиц еще идентифицируются», – говорится в сообщении.
В пресс-службе кабмина уточнили, что переселенцев, у которых нет заранее определенного места жительства, обеспечивают жильем.
19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. Баку требовал расформировать правительство региона и вывести армянские войска. Ереван отрицал присутствие своих войск в регионе. На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня.
21 сентября в Евлахе прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана. Впоследствии президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность, что процесс реинтеграции армянского населения Карабаха пройдет успешно. Он пояснил, что все проживающие в Карабахском регионе являются гражданами Азербайджана, вне зависимости от национальности. «Их права и свободы будут обеспечены в полном объеме», – подчеркнул Алиев.