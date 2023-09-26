Дерипаска заявил, что Россия выдержала санкционный удар
Россия справилась с давлением западных санкций и пережила попытку изолировать ее, заявил основатель «Русала» Олег Дерипаска в интервью газете Financial Times.
«Я всегда сомневался насчет санкционного, как говорили немцы, вундерваффе [чудо-оружия], превращающего финансовую систему в своего рода инструмент ведения переговоров», – сказал предприниматель.
Он отметил, что частный сектор в РФ оказался гибким и нашел способ работать успешно. Кроме того, он назвал санкции «инструментом XIX века».
21 сентября президент России Владимир Путин говорил, что санкции, как после 2014 г., так и после начала спецоперации в 2022 г., стимулируют развитие России. Он уточнял, что санкции «где-то нас тормозят, где-то заставляют ранее принятые решения переносить», но при этом появляются новые компетенции и новые возможности.
В середине августа о провале американских санкций заявила член палаты представителей конгресса США от республиканской партии Марджори Тейлор-Грин. Она приводила данные швейцарского банка UBS, согласно которым в 2022 г. совокупное частное богатство России выросло на $600 млрд, а США – сократилось на $5,9 трлн.