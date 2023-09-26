Газета
Политика

Дерипаска заявил, что Россия выдержала санкционный удар

Ведомости

Россия справилась с давлением западных санкций и пережила попытку изолировать ее, заявил основатель «Русала» Олег Дерипаска в интервью газете Financial Times.

«Я всегда сомневался насчет санкционного, как говорили немцы, вундерваффе [чудо-оружия], превращающего финансовую систему в своего рода инструмент ведения переговоров», – сказал предприниматель.

Он отметил, что частный сектор в РФ оказался гибким и нашел способ работать успешно. Кроме того, он назвал санкции «инструментом XIX века».

Американские эксперты признали провал санкций против России

Запрет на поставки Москве товаров привел к появлению скорее анекдотов, чем реальных проблем

21 сентября президент России Владимир Путин говорил, что санкции, как после 2014 г., так и после начала спецоперации в 2022 г., стимулируют развитие России. Он уточнял, что санкции «где-то нас тормозят, где-то заставляют ранее принятые решения переносить», но при этом появляются новые компетенции и новые возможности.

В середине августа о провале американских санкций заявила член палаты представителей конгресса США от республиканской партии Марджори Тейлор-Грин. Она приводила данные швейцарского банка UBS, согласно которым в 2022 г. совокупное частное богатство России выросло на $600 млрд, а США – сократилось на $5,9 трлн.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных