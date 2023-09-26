Дерипаска заявил, что Россия выдержала санкционный удар

21 сентября президент России Владимир Путин говорил, что санкции, как после 2014 г., так и после начала спецоперации в 2022 г., стимулируют развитие России. Он уточнял, что санкции «где-то нас тормозят, где-то заставляют ранее принятые решения переносить», но при этом появляются новые компетенции и новые возможности.