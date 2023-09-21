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Путин заявил, что санкции стимулируют развитие России

Ведомости

Санкции стимулируют развитие России, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета, пишут «РИА Новости».

«Вот эти как после 2014 г., так и сейчас эти ограничения, которые в отношении нас вводят со стороны, они стимулируют развитие», – сказал президент и уточнил, что санкции «где-то нас тормозят, где-то заставляют ранее принятые решения переносить».

При этом, по словам Путина, появляются новые компетенции и новые возможности. Он добавил, что без хорошо подготовленных кадров сделать будет «ничего не возможно». 

Путин выступил на заседании Госсовета по развитию рынка труда

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«Все это для нас накладывается на еще одну проблему – проблему демографического характера. <...> Но и здесь существуют выходы, которые мы не сможем решить эффективно, если не будем применять современных средств производства, современных технологий», – подчеркнул глава государства.

В декабре 2022 г. президент сделал похожее заявление, назвав западные санкции «стимулом к построению экономики». Тогда Путин призвал добиваться лидерства по таким направлениям, как искусственный интеллект, новые промышленные технологии, передача данных.

21 сентября президент России выступил на заседании президиума Госсовета по развитию рынка труда в Великом Новгороде. В ходе встречи глава государства призвал правительство стимулировать занятость населения, активнее использовать искусственный интеллект, а руководителей колледжей и вузов «не ждать сигналов сверху» и действовать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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