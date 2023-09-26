Песков анонсировал празднование годовщины вхождения новых регионов в состав РФ

30 сентября 2022 г. президент РФ и руководители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. Глава государства подчеркнул, что жители этих регионов «становятся гражданами РФ навсегда». 5 октября он подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав страны.