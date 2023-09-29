В Армению прибыли почти 85 000 вынужденных переселенцев из Карабаха

По последним имеющимся данным, в 2017 г. в Карабахе проживало более 147 000 человек, более 99% из них – этнические армяне. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность, что процесс реинтеграции армянского населения Карабаха пройдет успешно. Он подчеркнул, что права и свободы граждан «будут обеспечены в полном объеме».