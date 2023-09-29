В Армению прибыли почти 85 000 вынужденных переселенцев из Карабаха
К утру 29 сентября в Армению из Нагорного Карабаха прибыли почти 85 000 человек. Об этом сообщает пресс-секретарь правительства Армении Назели Багдасарян на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
«По состоянию на 6.00 (5.00 мск) из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 84 770 человек», – написала она.
Вечером 28 сентября было известно о 78 354 вынужденных переселенцах, въехавших в Армению. В этот же день президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и расформировании всех государственных структур.
19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. Баку требовал расформировать правительство региона и вывести армянские войска. Ереван отрицал присутствие своих войск в регионе. На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня.
21 сентября в Евлахе прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана. Второй раунд состоялся 25 сентября на базе российского миротворческого контингента в Ходжалы. В Кремле ранее подчеркнули, что гуманитарный аспект является важнейшим в ситуации вокруг Нагорного Карабаха.
По последним имеющимся данным, в 2017 г. в Карабахе проживало более 147 000 человек, более 99% из них – этнические армяне. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность, что процесс реинтеграции армянского населения Карабаха пройдет успешно. Он подчеркнул, что права и свободы граждан «будут обеспечены в полном объеме».