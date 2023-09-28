Кабмин Армении: из Нагорного Карабаха в республику прибыли уже 78 000 армян

Утром 28 сентября сообщалось о 65 000 человек, прибывших в Армению из Нагорного Карабаха. В этот же день президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и расформировании всех государственных структур.