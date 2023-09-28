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Кабмин Армении: из Нагорного Карабаха в республику прибыли уже 78 000 армян

Ведомости

В Армению приехали уже более 78 000 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

«По данным на 22:00 (21:00 мск) 28 сентября из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 78 354 насильственно перемещенных соотечественника», – заявила Багдасарян.

Утром 28 сентября сообщалось о 65 000 человек, прибывших в Армению из Нагорного Карабаха. В этот же день президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и расформировании всех государственных структур.

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Политические изменения и исход армян начались в Нагорном Карабахе после «антитеррористических мероприятий», проведенных армией Азербайджана 19 сентября. На следующий день карабахские власти объявили о заключении соглашения по прекращению огня. После этого в Евлахе прошли переговоры между представителями азербайджанского правительства и армянами Нагорного Карабаха. По итогам встречи карабахские военнослужащие стали сдавать оружие. 

Процесс разоружения контролируют российские миротворцы. По данным Минобороны РФ, к 28 сентября в Нагорном Карабахе сдали 14 единиц бронетехники, 13 единиц автомобильной техники, семь единиц средств ПВО, 45 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, более 4500 единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК и около 1,5 млн боеприпасов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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